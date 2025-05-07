Цены на китайские автомобили в России продолжают падать из-за переполненных складов

Дилеры распродают машины со скидками до миллиона рублей, чтобы освободить места

В июне сохранится тренд на удешевление новых авто из Китая — склады забиты товаром. На фоне снижения спроса и продолжающихся поставок дилеры готовы отдавать машины с существенными скидками, доходящими до миллиона рублей. Особенно это касается брендов, не сумевших закрепиться на российском рынке. Несмотря на привлекательную цену, эксперты предупреждают о рисках: отсутствие сервисной поддержки, слабая ликвидность и быстрый износ могут превратить выгодную покупку в проблему.