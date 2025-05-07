Цены на китайские автомобили в России продолжают падать из-за переполненных складов

Цены на китайские автомобили в России продолжают падать из-за переполненных складовДилеры распродают машины со скидками до миллиона рублей, чтобы освободить места
В июне, как прогнозируют эксперты, российский рынок новых автомобилей продолжит демонстрировать снижение цен, особенно на модели китайских брендов. Причина кроется в высоких остатках на складах: дилеры стремятся как можно быстрее избавиться от непроданных машин, чтобы освободить место для новых партий. Из-за этого автомобили, в том числе свежие модели, предлагаются с серьезными скидками, достигающими одного миллиона рублей.
Наиболее активно демпингуют те марки, которые не смогли занять прочные позиции на российском рынке — они закрывают салоны и распродают остатки, рискуя вызвать проблемы у покупателей в будущем. Отсутствие сервисной базы и трудности с поставками запчастей делают такие сделки рискованными. Тем временем укрепление рубля и снижение курса юаня позволяют удерживать цены на импортируемые автомобили на сравнительно низком уровне.
В начале апреля аналитики назвали самые востребованные китайские машины в России. Лидером продаж за зиму стал Chery Tiggo 7 Pro Max — за три месяца зарегистрировали 12 445 экземпляров, а средняя цена осталась на уровне четырех миллионов рублей. С тем же результатом второе место занял Haval Jolion, подорожавший на девять процентов — до 2,6 миллиона. На третьем месте — Chery Tiggo 4 Pro с 9501 регистрацией и средней ценой 2,2 миллиона рублей.