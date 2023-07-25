Автомобили в России подорожали на три процента. И это не предел

Автомобили в России подорожали на три процента. И это не пределСредняя стоимость новой машины сейчас — 2,6 миллиона рублей
Автомобилям на российском рынке предрекли новое подорожание. За первые шесть месяцев 2023 года цены выросли на три процента, подсчитали в Росстате, обогнав уровень инфляции — 2,76 процента. Любопытно, что заметнее всего в цене прибавили не иномарки, а отечественные автомобили, однако во втором полугодии тенденция будет обратной. Рост продолжится и коснется в большей мере зарубежных машин из-за повышения ставок утилизационного сбора и падения рубля к доллару, евро и китайскому юаню.
Нынешний год в плане подорожания автомобилей заметно уступает 2022-му и 2021-му. Так, за прошлый год цены взлетели на 24 процента (только иномарки прибавили 40 процентов), за позапрошлый — на 14,48 процента. В 2023-м зарубежные автомобили стали дороже пока только на 0,78 процента, отечественные — на 4,46.
Средняя стоимость новой машины достигла 2,6 миллиона рублей. Для сравнения: год назад она составляла 2,29 миллиона, два года назад — 1,99 миллиона. Что касается вторичного рынка, то здесь за автомобиль просят в среднем 1,3 миллиона рублей против 1,19 миллиона в 2022-м и 788 тысяч в 2021-м.
Во втором полугодии цены будут расти быстрее, уверены эксперты: рост может составить от пяти до 10 процентов. Причины лежат в резком падении рубля к основным валютам, включая юань, влияющий на стоимость «китайцев». Второй фактор — повышение утильсбора. Это разовый платеж за каждый автомобиль, вводимый в эксплуатацию в России.
Изменения затронут перевозчиков: при ввозе более одной иномарки в год им придется платить полный утильсбор без льгот. При этом спрос на транспортировку автомобилей растет, а предложение за ним не поспевает.