Автомобили в России подорожали на три процента. И это не предел

Нынешний год в плане подорожания автомобилей заметно уступает 2022-му и 2021-му. Так, за прошлый год цены взлетели на 24 процента (только иномарки прибавили 40 процентов), за позапрошлый — на 14,48 процента. В 2023-м зарубежные автомобили стали дороже пока только на 0,78 процента, отечественные — на 4,46.

Средняя стоимость новой машины достигла 2,6 миллиона рублей. Для сравнения: год назад она составляла 2,29 миллиона, два года назад — 1,99 миллиона. Что касается вторичного рынка, то здесь за автомобиль просят в среднем 1,3 миллиона рублей против 1,19 миллиона в 2022-м и 788 тысяч в 2021-м.