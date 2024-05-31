Какие автомобили подешевели в России в мае

Сайт «Автоновости дня» выяснил, какие автомобили подешевели в России в последний месяц весны. В списке оказался рестайлинговый Geely Monjaro, разом скинувший 300—500 тысяч рублей. А также три кроссовера отечественной марки Evolute: i-Joy, i-Sky и i-Jet. Благодаря увеличению прямой скидки и снижения цены на один из них модели стали доступнее на 189—565 тысяч рублей.

В мае подешевели и две модели Dongfeng. Пикап DF6 получил прямую скидку в размере 150—300 тысяч рублей, но действует она только на машины 2023 года выпуска. Аналогичная ситуация и с семиместным кроссовером 580: скидка для него составила 70 тысяч, а распространяется она на автомобили 2024 года. За счет прямой скидки доступнее стал FAW Bestune T55 — благодаря дисконту кроссовер обойдется на 150 тысяч рублей дешевле.

Отличилась также марка Livan: кроссовер X6 Pro и седан S6 Pro, опять же за счет прямой скидки, скинули 30−110 тысяч рублей. Наконец, Voyah снизила стоимость электрокара Free EV, который с учетом беспрецедентного снижения стоимости и впервые появившейся прямой скидки подешевел на 1 280 000 рублей.