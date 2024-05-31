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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 16:22
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Какие автомобили подешевели в России в мае

В последний месяц весны цены снизили сразу шесть брендов
Шесть брендов снизили стоимость автомобилей в России в мае. Среди них Geely, которая сделала Monjaro доступнее на 300—500 тысяч рублей. А также Evolute, чьи кроссоверы подешевели на 189—565 тысяч. К тому же в список попали Dongfeng, FAW, Livan и Voyah. Отечественные УАЗ и «АвтоВАЗ», напротив, цены повысили: первый на 35—60 тысяч рублей, второй — на 51,1—71,1 тысячи, но только для Lada Granta. Также повышениями отметились Jetour, Tank и Changan.
Какие автомобили подешевели в России в мае
© Geely
Редакция «Мотора»

Сайт «Автоновости дня» выяснил, какие автомобили подешевели в России в последний месяц весны. В списке оказался рестайлинговый Geely Monjaro, разом скинувший 300—500 тысяч рублей. А также три кроссовера отечественной марки Evolute: i-Joy, i-Sky и i-Jet. Благодаря увеличению прямой скидки и снижения цены на один из них модели стали доступнее на 189—565 тысяч рублей.

В мае подешевели и две модели Dongfeng. Пикап DF6 получил прямую скидку в размере 150—300 тысяч рублей, но действует она только на машины 2023 года выпуска. Аналогичная ситуация и с семиместным кроссовером 580: скидка для него составила 70 тысяч, а распространяется она на автомобили 2024 года. За счет прямой скидки доступнее стал FAW Bestune T55 — благодаря дисконту кроссовер обойдется на 150 тысяч рублей дешевле.

Отличилась также марка Livan: кроссовер X6 Pro и седан S6 Pro, опять же за счет прямой скидки, скинули 30−110 тысяч рублей. Наконец, Voyah снизила стоимость электрокара Free EV, который с учетом беспрецедентного снижения стоимости и впервые появившейся прямой скидки подешевел на 1 280 000 рублей.

Впрочем, были среди производителей и те, кто пересмотрел цены в сторону повышения. Среди них — УАЗ и «АвтоВАЗ»: первый поднял стоимость всего модельного ряда 2024 года (на 35—60 тыс. р.), второй скорректировал стоимость семейства Lada Granta (плюс 51,1—71,1 тыс. р.).

Источник:Автоновости дня
Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#Россия
#Авторынок