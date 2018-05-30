Гибридный хэтчбек оснащен двигателем Hellcat V8

Пульс

Вот так может ездить 800-сильный «Приус»

B130659c9c039ad73215abf0870bcb772a903529
30 мая 2018

Тюнинг-ателье American Racing Headers опубликовало на своем YouTube-канале ролик с заездом дрэгстера, построенного на базе Toyota Prius. Машина, оснащенная двигателем восьмицилиндровым двигателем Hellcat, дебютировала в прошлом году на шоу SEMA.

Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA

6,2-литровый агрегат «Приуса» укомплектован кастомным приводным нагнетателем Whipple. Отдача мотора вместо стандартных 717 сил составляет 811 лошадиных сил. Коробка — шестиступенчатая «механика» Tremec. Дистанцию в четверть мили (402 метра) дрэгстер проезжает за девять секунд. По словам создателей, с небольшими доработками время можно улучшить еще на секунду.

Видео с YouTube-канала American Racing Headers.

Правда, от обычного Prius у машины остался только кузов: вместе с гибридной силовой установкой автомобиль лишился шасси — специально для него изготовили новое, с двойной рамой.

Smart и реактивный грузовик, которые завтракают суперкарами

Дрэгстеры, замаскированные под обычные машины

Теги:
ToyotaPrius
Новости по теме
2 апреля 2018
Тюнер из Хиросимы придумал Prius с «мордой» от Lexus
27 марта 2018
Японцы проехали на «Приусе» по маршруту ралли «Париж-Дакар»
20 марта 2018
Toyota научила Prius работать на спирте