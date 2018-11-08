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17:49

В Лос-Анджелесе покажут обновленный гибрид Toyota Prius

Японский производитель опубликовал тизер рестайлинговой модели

Американский офис Toyota опубликовал на своей странице в Facebook тизер обновленного Prius. Гибрид изображен движущимся по заснеженной дороге. Какие изменения получит модель, дебют которой состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, пока не сообщается.

По предварительной информации, обновленный Prius может получить подретушированную внешность в духе Prius Prime PHEV. Изменения затронут головную оптику, бамперы и задние фонари. Возможно, для гибрида предложат расширенный перечень оснащения и аксессуаров.

Дорестайлинговый Toyota Prius для североамериканского рынка.

Силовая установка, состоящая из 1,8-литрового «атмосферника», синхронного тягового электромотора и блока батарей емкостью 6,5 ампер-часа, вероятно, останется без изменений. Ее суммарная мощность — 122 лошадиные силы и 163 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час гибрид разгоняется за 10,6 секунды. Максимальная скорость — 180 километров в час.

Дорестайлинговый Toyota Prius для североамериканского рынка.

В России гибрид Toyota Prius предложен по цене от 2 252 000 рублей за единственную комплектацию «Люкс». В оснащение таких автомобилей входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей и аудиосистема JBL с 10 динамиками.

Источник: Toyota | facebook.com
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