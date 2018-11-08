В Лос-Анджелесе покажут обновленный гибрид Toyota Prius

Силовая установка, состоящая из 1,8-литрового «атмосферника», синхронного тягового электромотора и блока батарей емкостью 6,5 ампер-часа, вероятно, останется без изменений. Ее суммарная мощность — 122 лошадиные силы и 163 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час гибрид разгоняется за 10,6 секунды. Максимальная скорость — 180 километров в час.