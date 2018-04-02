Гибридный хэтчбек получит новую переднюю часть кузова

Пульс

Тюнер из Хиросимы придумал Prius с «мордой» от Lexus

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2 апреля 2018

Тюнинг-ателье Aimgain из Хиросимы анонсировало разработку пакета внешних доработок для гибрида Toyota Prius. Одним из его элементов станет решетка радиатора, выполненная в стилистике автомобилей Lexus. Рендеры модели опубликованы на странице компании в Facebook.

Помимо видоизмененного переднего и заднего бампера, «Приус» получит новые боковые юбки, уменьшенный дорожный просвет, легкосплавные колесные диски и спортивные тормоза. О модификациях силовой установки информации нет.

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В октябре прошлого года на тюнинг-шоу SEMA фирма American Racing Headers представила драгстер на базе Toyota Prius. Стандартную бензоэлектрическую установку гибрида заменили на компрессорный двигатель 6.2 V8 от Dodge Challenger Hellcat, совмещенный с 6-ступенчатой механической коробкой передач Tremec.

Дистанцию в четверть мили (402 метра) такой Prius проезжает за девять секунд. Сообщается, что с небольшими доработками время можно уменьшить еще на секунду.

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Теги:
ToyotaPriusLexus
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