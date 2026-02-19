Pro Max Gulliver: в Китае сделали гигантский кроссовер Audi Q5

Китайцев поразил гигантский кроссовер Audi Q5 Pro Max Gulliver. Это самодельный автомобиль, которому комментаторы в соцсетях уже успели присвоить индекс Audi Q5 Pro Max Gulliver. От оригинальной модели тут разве что эмблемы и общая стилистика кузова. На деле местные умельцы построили настоящего монстра. Сейчас видео с этим автомобилем, который выглядит как увеличенная в три раза копия немецкого кроссовера, стало вирусным, пишет Telegram-канал No Limits.