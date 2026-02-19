Опубликовано 19 февраля 2026, 08:101 мин.
Pro Max Gulliver: в Китае сделали гигантский кроссовер Audi Q5
Китайцев поразил гигантский кроссовер Audi Q5 Pro Max Gulliver. Это самодельный автомобиль, которому комментаторы в соцсетях уже успели присвоить индекс Audi Q5 Pro Max Gulliver. От оригинальной модели тут разве что эмблемы и общая стилистика кузова. На деле местные умельцы построили настоящего монстра. Сейчас видео с этим автомобилем, который выглядит как увеличенная в три раза копия немецкого кроссовера, стало вирусным, пишет Telegram-канал No Limits.
© Скриншот видео
Конечно, инженерной магией здесь и не пахнет. Очевидно, под самодельными кузовными панелями, которые имитируют дизайн популярного кроссовера Audi, скрывается шасси от обычного среднетоннажного грузовика. Это объясняет и размеры, и проходимость.
Китайские пользователи соцсетей не упускают возможности пошутить. Многие заметили, что приставка «Pro Max» напоминает фирменный стиль Chery. Отсюда и родились комментарии в духе: «Наконец-то Audi догнала Chery по количеству букв в названии».
