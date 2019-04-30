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15:43

В России начались продажи «шутинг-брейка» Kia

Универсал Proceed стоит от 1 519 900 рублей

В России начались продажи «шутинг-брейка» Kia Proceed. Модель предлагается в версиях GT Line и GT по цене от 1 519 900 и 1 999 900 рублей соответственно.
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Начальный вариант Kia ProCeed GT Line комплектуется 1,4-литровым турбомотором T-GDI мощностью 140 лошадиных сил, а версия GT – 200-сильным турбированным агрегатом объемом 1,6 литра. Оба двигателя сопряжены с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. ProCeed GT Line разгоняется до «сотни» за 9,4 секунды, GT — за 7,5 секунды.

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Базовым оснащением для Kia Proceed GT Line является мультимедийная система с семидюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, противотуманные фары и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. GT отличается 18-дюймовыми колесам, люком с электроприводом, спортивными креслами с комбинированной отделкой кожей и замшей, «приборкой» Supervision, расширенным перечнем электронных систем безопасности, беспроводной зарядкой, навигацией, аудиосистемой JBL с семью динамиками, усилителем и сабвуфером.

Для Kia Proceed GT Line доступно шесть вариантов окраски кузова, а для GT пять. Дорожный просвет модели составляет 150 миллиметров. Объем багажника чуть меньше, чем у универсала Ceed — 594 литра против 625.

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