В России начались продажи «шутинг-брейка» Kia

Начальный вариант Kia ProCeed GT Line комплектуется 1,4-литровым турбомотором T-GDI мощностью 140 лошадиных сил, а версия GT – 200-сильным турбированным агрегатом объемом 1,6 литра. Оба двигателя сопряжены с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. ProCeed GT Line разгоняется до «сотни» за 9,4 секунды, GT — за 7,5 секунды.
Базовым оснащением для Kia Proceed GT Line является мультимедийная система с семидюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, противотуманные фары и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. GT отличается 18-дюймовыми колесам, люком с электроприводом, спортивными креслами с комбинированной отделкой кожей и замшей, «приборкой» Supervision, расширенным перечнем электронных систем безопасности, беспроводной зарядкой, навигацией, аудиосистемой JBL с семью динамиками, усилителем и сабвуфером.
Для Kia Proceed GT Line доступно шесть вариантов окраски кузова, а для GT пять. Дорожный просвет модели составляет 150 миллиметров. Объем багажника чуть меньше, чем у универсала Ceed — 594 литра против 625.