В Японии начали собирать купе Subaru BRZ и Toyota GT 86

В пятницу, 16 марта, концерн Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), владеющий маркой Subaru, объявил о начале производства на японском предприятии в префектуре Гунма заднеприводных купе Subaru BRZ и Toyota GT 86.

«Близнецы» GT 86 и BRZ дебютировали в декабре прошлого года на моторшоу в Токио. Оба автомобиля имеют одинаковую техническую начинку и отличаются лишь небольшими изменениями в оформлении передней части кузова. Спорткары оснащены 200-сильным двухлитровым оппозитным двигателем с непосредственным впрыском топлива, который может агрегатироваться с шестиступенчатой механической или шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Купе, чья масса составляет всего 1180 килограммов, способны ускоряться с нуля до «сотни» за 6,9 секунды. Максимальная скорость — 230 километров в час.

У европейских дилеров спорткары появятся летом. Цены на новинки будут начинаться от 30 тысяч евро.

До России купе доберутся ко второй половине 2012 года. Стоимость моделей пока не известна.