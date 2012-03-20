В Японии будут собирать 100 тысяч купе Toyota GT 86 и Subaru BRZ в год

Производство спорткаров Subaru и Toyota началось на японском предприятии концерна FHI в префектуре Гунма в середине марта. На данный момент на купе GT 86 поступило семь тысяч заказов, что в семь раз превысило изначально запланированный уровень ежемесячных продаж. Модель Subaru заказали 2,5 тысячи человек – это в 5,6 раза больше, чем рассчитывала компания. Продажи заднеприводных купе на японском рынке стартовали в начале февраля.

В Европе спорткары появятся летом, а до России они доберутся ко второй половине текущего года.

Купе GT 86 и BRZ впервые показали на прошлогоднем моторшоу в Токио. Эти модели имеют одинаковую техническую начинку и отличаются лишь небольшими изменениями в дизайне экстерьера. Спорткары комплектуются двухлитровым оппозитным двигателем мощностью 200 лошадиных сил, который может агрегатироваться как с механической, так и с автоматической коробкой передач.