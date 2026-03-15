Продажи автомобилей Xcite в России упали втрое за месяц

«Всего было произведено чуть менее 19,7 тысяч автомобилей Xcite. В том числе: чуть более 15,2 тысячи X-cross 7 и чуть меньше 4,5 тысяч X-cross 8. Сборка автомобилей Xcite прекратилась еще в начале 2025 года. Дилеры до сих пор распродают стоки», — написал Целиков.

По его данным, в январе 2026 года на учет в России было поставлено 354 автомобиля Xcite. Всего с начала продаж реализовано 18,7 машин этой марки. Помимо новых кроссоверов, дилеры выставляют на продажу тестовые экземпляры с пробегом, уточнил глава «Автостата».

Продажи Xcite X-Cross 7 стартовали весной 2024 года. Осенью того же года на конвейер завода в Санкт-Петербурге встал кроссовер Xcite X-Cross 8. Xcite X-Cross 7 продается в России по рекомендованной розничной цене 2,55 млн рублей или 2,2 млн рублей с учетом скидок и других выгод. Минимальная цена X-Cross 8 — от 2,5 млн рублей.

