Производитель гоночных автомобилей займется восстановлением «классики»

Именно команда Prodrive строила первые гоночные Porsche 911 и Aston Martin Vantage GT. Некоторые из их автомобилей выигрывали гонки, остальные получали различные титулы и награды. С ходом времени многие команды продавали свои модели, чтобы освободить места на складе для новых. А вот новые владельцы относились к ним большим трепетом, поэтому до сегодняшнего дня удалось сохранить множество экземпляров.

Теперь компания будет оказывать полную поддержку более 700 различных Subaru, почти 40 BMW E30 M3 и почти 230 Aston Martin. Все работы будут проводиться в штаб-квартире компании, которая расположена в английском городе Банбери.