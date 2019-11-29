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17:14

Производитель гоночных автомобилей займется восстановлением «классики»

Компания Prodrive будет восстанавливать олдтаймеры

Анастасия Дубина
Компания Prodrive, которая занимается созданием гоночных автомобилей и в портфолио которой числится, например, чемпион мира по ралли, Impreza 555, объявила о старте программы «Легенды». В рамках нее фирма займется восстановлением и модернизацией классических моделей с полным сохранением их аутентичности.

Именно команда Prodrive строила первые гоночные Porsche 911 и Aston Martin Vantage GT. Некоторые из их автомобилей выигрывали гонки, остальные получали различные титулы и награды. С ходом времени многие команды продавали свои модели, чтобы освободить места на складе для новых. А вот новые владельцы относились к ним большим трепетом, поэтому до сегодняшнего дня удалось сохранить множество экземпляров.

Теперь компания будет оказывать полную поддержку более 700 различных Subaru, почти 40 BMW E30 M3 и почти 230 Aston Martin. Все работы будут проводиться в штаб-квартире компании, которая расположена в английском городе Банбери.

Как сказал глава отдела автоспорта в Prodrive Пол Ховард, никто не сможет лучше восстановить автомобили Prodrive чем команда Prodrive, которая знает каждый автомобиль изнутри. Кроме того, у компании сохранились некоторые запчасти, а также есть лицензия на воспроизведение недостающих компонентов.

Компания Prodrive была основана в 1981 году, у ее истоков стоял экс-чемпион мира по ралли Дэвид Ричардсон. В рамках чемпионатов по ралли Subaru Impreza, доработанные ателье, три раза подряд выигрывали чемпионат производителей. В 2008 году Prodrive покинул соревнование вслед за Subaru, но спустя два года вернулся с маркой Mini.