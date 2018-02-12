Необходимое оборудование нужно демонтировать, перевезти и собрать в США

Пульс

Проблемы с выпуском Tesla Model 3: нужное оборудование еще в Германии

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12 февраля 2018

Компания Tesla не может выйти на запланированный объем производства электрокара Model 3 из-за оборудования, которое до сих не доставили из Германии. Об этом со ссылкой на главу американского автопроизводителя Илона Маска сообщает Automotive News.

[Самые нескучные автомобили на батарейках](https://motor.ru/selector/electrocas.htm)

Самые нескучные автомобили на батарейках

Речь идет о линии, которая необходима для производства аккумуляторов. Для того, чтобы выйти на заявленный объем выпуска Model 3, «Тесле» необходимо собрать это оборудование на своем предприятии в американском Рино.

«Линия должна быть демонтирована, перевезена на гигафабрику и собрана там. У нас не стоит вопрос о том, работает она или нет. Вопрос в разборке, транспортировке и монтаже на новом месте», - заявил Маск.

На данный момент в Tesla планируют выпускать по 2500 экземпляров Model 3 каждую неделю, начиная с конца марта.

Проблемы с производством Tesla Model 3 возникли практически сразу. В третьем квартале 2017 года компания выпустила всего 260 экземпляров вместо запланированных полутора тысяч. Причиной для этого стали сложности с настройкой узловых систем на предприятиях в Калифорнии и Неваде.

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Теги:
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