На Главной выставке страны пройдет масштабный автофестиваль ВДНХ «ПроДвижение»Большой фестиваль пройдет 2 и 3 августа в честь Дня рождения Выставки
«Сборная России» и выставка технических музеев России
На Главной аллее разместится одна из ключевых выставочных локаций автофестиваля – выставка «Сборная России». Здесь перед гостями выстроятся в хронологическом порядке согласно дате выпуска 16 важнейших автомобилей в истории отечественного автомобилестроения. Открывать этот ряд будет автомобиль Фрезе и Яковлева – первый российский серийный автомобиль, представленный публике на Нижегородской выставке в 1896 году, а закроет его Aurus Senat 2025 года выпуска.
Не менее впечатляющим событием автофестиваля обещает стать выставка технических музеев России. Здесь будут представлены линейки исторических моделей отечественных марок из заводских музеев или частных коллекций, располагающих уникальными автомобильными экземплярами. Гости смогут увидеть самую обширную экспозицию раритетных автомобилей – около 100 экземпляров.
Можно будет увидеть в рамках автофестиваля и экспозицию городского транспорта. Гости ВДНХ смогут полюбоваться этой техникой под открытым небом. Вместе с городскими автобусами гостям ВДНХ представят один из главных наземных лайнеров всей Восточной Европы – венгерский Ikarus 256. В нашей стране эти автобусы курсировали между городами, возили экскурсионные группы, обслуживали иностранные делегации и навсегда остались в памяти людей на всем постсоветском пространстве как самый комфортный общественный транспорт.
80-летие «Москвича», премьеры АвтоВАЗа, коллекция мотоциклов
Также неподалеку от фонтана «Дружба народов» разместится уникальная экспозиция автомобилей марки «Москвич», охватывающая ключевые этапы истории легендарного бренда. Выставка, посвященная 80-летию этой автомобильной марки, расскажет о вкладе АЗЛК в развитие отечественного автопрома, его роли в промышленности и культуре страны. Гостей здесь ждет и развлекательная программа – уличный спектакль-шествие «Горожане» и цирковое интерактивное представление на ретровелосипедах «ЛисопедШоу».
Особым событием для автомобильного сообщества станет и выставка АвтоВАЗа. Посетители Выставки смогут оценить дизайн, технические характеристики и инновационные решения новых автомобилей, которые «АвтоВАЗ» представит здесь широкой публике.
А у арки Южного входа гости ВДНХ смогут увидеть коллекцию мотоциклов разных эпох – от первых моделей начала XX века до современных спортивных и классических байков, около 20 мотоциклов разных моделей. В рамках развлекательной программы на этой площадке пройдут концерты и танцевальные мастер-классы.
Проведение этапа ретроралли
Также в программе автофестиваля запланировано проведение этапа ретроралли «ВДНХ — наше наследие». Здесь все желающие смогут увидеть легендарные автомобили в действии, поприветствовать и поддержать участников ралли.
Открытая фестивальная площадка
Особый формат участия в автофестивале ВДНХ «ПроДвижение» предусмотрен для владельцев раритетных и редких автомобилей. Автоэнтузиасты и частные коллекционеры смогут стать участниками грандиозного выставочного мероприятия этого лета на Главной выставке страны и продемонстрировать уникальные машины на открытой фестивальной площадке.
Демонстрация лоурайдеров и лучших моделей от ведущих мировых производителей
Одним из самых зрелищных событий праздника станет демонстрация лоурайдеров и лучших моделей от ведущих мировых производителей. Эти автомобили с их низкой посадкой, ярким дизайном и необычными техническими решениями обязательно впечатлят гостей оригинальностью и мастерством исполнения.
На площадке у павильона № 510 «Главвино» в дни автофестиваля ВДНХ «ПроДвижение» будут представлены кабриолеты разных эпох – настоящее олицетворение элегантности. А познакомиться с легендами мирового автопрома посетители автофестиваля ВДНХ «ПроДвижение» смогут на одноименной выставке, которая разместится между памятником В. И. Ленину и павильоном № 1 «Центральный». Здесь будут представлены автомобили, оставившие след в истории мирового автопрома, в том числе Jaguar E-Type, Ford Mustang, Porsche 911, Chevrolet Corvette, DeLorean DMC-12, Ferrari Testarossa.
В Нальчикском сквере можно будет увидеть лучшие модели от ведущих мировых производителей. В экспозиции под открытым небом будут представлены более 50 машин разных марок и эпох – от классических ретроавтомобилей до спорткаров. Здесь соберут культовые модели прошлых десятилетий из разных стран мира. Посетителей встретят автомобили «золотой эпохи» Mercedes-Benz и BMW, американские спорткары Corvette и Mustang, японские раллийные легенды компаний Subaru и Mitsubishi и, конечно, эталоны автомобильного стиля от марок Ferrari, Lamborghini и Maserati.
Насыщенная развлекательная программа
В дни проведения автофестиваля ВДНХ «ПроДвижение» запланирована яркая развлекательная программа: живая музыка, танцевальные и творческие мастер-классы, театрализованные представления, тематический квест и, конечно, большой праздничный концерт, посвященный Дню рождения ВДНХ. А 3 августа посетители смогут окунуться в атмосферу 1990-х годов. В 20:00 на сцене Зеленого театра выступит группа «Комбинация». Гости смогут не только послушать музыку, но и сделать памятное фото с той самой вишневой «девяткой» — культовым отечественным автомобилем конца прошлого века.