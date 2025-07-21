На Главной выставке страны пройдет масштабный автофестиваль ВДНХ «ПроДвижение»

«Сборная России» и выставка технических музеев России

На Главной аллее разместится одна из ключевых выставочных локаций автофестиваля – выставка «Сборная России». Здесь перед гостями выстроятся в хронологическом порядке согласно дате выпуска 16 важнейших автомобилей в истории отечественного автомобилестроения. Открывать этот ряд будет автомобиль Фрезе и Яковлева – первый российский серийный автомобиль, представленный публике на Нижегородской выставке в 1896 году, а закроет его Aurus Senat 2025 года выпуска.

Не менее впечатляющим событием автофестиваля обещает стать выставка технических музеев России. Здесь будут представлены линейки исторических моделей отечественных марок из заводских музеев или частных коллекций, располагающих уникальными автомобильными экземплярами. Гости смогут увидеть самую обширную экспозицию раритетных автомобилей – около 100 экземпляров.

Можно будет увидеть в рамках автофестиваля и экспозицию городского транспорта. Гости ВДНХ смогут полюбоваться этой техникой под открытым небом. Вместе с городскими автобусами гостям ВДНХ представят один из главных наземных лайнеров всей Восточной Европы – венгерский Ikarus 256. В нашей стране эти автобусы курсировали между городами, возили экскурсионные группы, обслуживали иностранные делегации и навсегда остались в памяти людей на всем постсоветском пространстве как самый комфортный общественный транспорт.