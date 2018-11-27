Электрокар Jaguar I-Pace стал лучшей машиной года среди шоферов

Лучшие машины года выбирало жюри из 100 человек, в число которых входят как автомобильные журналисты, так и профессиональные шоферы, а также руководители фирм, предоставляющих услуги по аренде престижных автомобилей с водителем. Для вынесения своего вердикта все они протестировали более 60 машин за два дня.

Лучшей машиной для наемных водителей назвали Audi A8L 50 quattro, а в категории представительских автомобилей победил BMW 630d Gran Turismo.