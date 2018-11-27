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15:47

Электрокар Jaguar I-Pace стал лучшей машиной года среди шоферов

Названы результаты премии журнала Professional Driver

Британский журнал Professional Driver огласил результаты ежегодной премии «Автомобиль года». Победителем конкурса стал электрокар Jaguar I-Pace, также занявший первое место в категории «зеленых» машин.

Лучшие машины года выбирало жюри из 100 человек, в число которых входят как автомобильные журналисты, так и профессиональные шоферы, а также руководители фирм, предоставляющих услуги по аренде престижных автомобилей с водителем. Для вынесения своего вердикта все они протестировали более 60 машин за два дня.

Лучшей машиной для наемных водителей назвали Audi A8L 50 quattro, а в категории представительских автомобилей победил BMW 630d Gran Turismo.

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Audi A8

Минивэном года стал удлиненный вариант Mercedes-Benz V220d, лучшим внедорожником назвали Audi Q8 50 quattro, а лидером среди универсалов оказалась Mazda6 Tourer. Первое место в категории лучшей машины для такси, доступных только по вызову, заняла Toyota Prius Excel.

В предыдущем году победителем конкурса стал седан Mercedes-Benz E220d, в 2016-м – BMW 730d, а за год до этого – Tesla Model S.

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