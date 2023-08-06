Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на автомобили «для своих»

Работники завода не смогут приобрести со скидкой Vesta NG: похоже, спрос на модель превышает предложение, и в продажах с дисконтом нет необходимости. Нет в прайс-листах кросс-универсала Granta Cross, «подогретой» Granta Drive Active, а также внедорожной Niva Bronto. Квота на август не называется, но можно ожидать, что «для своих» доступно около 200 машин.