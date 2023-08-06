Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на автомобили «для своих»Работники завода смогут приобрести машину с солидной скидкой и без наценок
Профсоюз АвтоВАЗа сообщил цены на автомобили «для своих». Сотрудники Волжского автозавода и бывшие работники, вышедшие на пенсию, смогут приобрести новую Lada с выгодой до десяти процентов. Дисконт считается от рекомендуемой розничной цены, однако с 1 августа по льготной программе доступны не все модели и модификации. Экономия «для своих» может превышать 100 тысяч рублей, ведь помимо скидки исключены дилерские накрутки.
Работники завода не смогут приобрести со скидкой Vesta NG: похоже, спрос на модель превышает предложение, и в продажах с дисконтом нет необходимости. Нет в прайс-листах кросс-универсала Granta Cross, «подогретой» Granta Drive Active, а также внедорожной Niva Bronto. Квота на август не называется, но можно ожидать, что «для своих» доступно около 200 машин.
Базовую Lada Granta в кузове седан заводчане могут купить по цене от 660 150 рублей, лифтбек обойдётся в 733 050 рублей, универсал — в 680 310 рублей. Внедорожник Lada Niva Legend с дисконтом стоит от 735 750 рублей, Niva Travel— от 936 450 рублей. Спецификации обозначены внутризаводскими кодами, есть 119 вариантов сборки.
С сентября АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus, а до конца года в продаже появится кроссовер X-Cross 5. Когда «для своих» станут доступны самые маржинальные модели неизвестно, но до весны 2022-го с дисконтом можно было приобрести все модели Lada, кроме «нишевых» спецверсий.