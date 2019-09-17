Новый спорткар Wiesmann станет самой быстрой и мощной моделью марки

Судя по информации на официальном сайте, первая за последние шесть лет модель Wiesmann (пока она фигурирует под именем Project Gecko) будет оснащена восьмицилиндровым двигателем BMW M. Речь, вероятно, идет о 4,4-литровом агрегате S63 от нынешней M5 и M8, который на вариантах с приставкой Competition выдает 625 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. «Восьмерка» будет совмещена с восьмидиапазонным «автоматом» ZF; привод — задний.