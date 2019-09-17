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12:10

Новый спорткар Wiesmann станет самой быстрой и мощной моделью марки

Купе получит восьмицилиндровый двигатель BMW M

Немецкая компания Wiesmann опубликовала на свой странице в Facebook тизер нового спорткара. Анонсированная ещё в конце августа модель получит двигатель BMW M и традиционную для марки внешность с каплевидной решеткой радиатора и округлыми формами.

Судя по информации на официальном сайте, первая за последние шесть лет модель Wiesmann (пока она фигурирует под именем Project Gecko) будет оснащена восьмицилиндровым двигателем BMW M. Речь, вероятно, идет о 4,4-литровом агрегате S63 от нынешней M5 и M8, который на вариантах с приставкой Competition выдает 625 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. «Восьмерка» будет совмещена с восьмидиапазонным «автоматом» ZF; привод — задний.

До последнего времени самым мощным Wiesmann был GT MF5 образца 2010 года. Купе оснащалось битурбомотором 4.4 V8 мощностью 555 сил и 680 Нм момента. Машина могла разгоняться до «сотни» за 3,9 секунды. Динамика разгона нового спорткара — менее 3,5 секунды до 100 километров в час. Максимальная скорость более 320 километров в час (у GT MF5 было 311 километров в час).

Внешне новинка будет мало отличаться от предшественников. Сохранится традиционный для Wiesmann округлый кузов, каплевидная решетка радиатора и передняя оптика с двумя круглыми фарами на каждой стороне. Производство модели будет налажено на заводе фирмы в немецком Дюльмене. Там будут изготавливать в том числе монокок и обивку салона.