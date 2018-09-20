Супергибрид Mercedes-AMG Project One приблизили к серии

Прототип супергибрида Mercedes-AMG Project One представили в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Двухдверку оснастили гибридной силовой установкой от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. В ее состав вошел 1,6-литровый турбомотор, восьмидиапазонная роботизированная коробка передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. Суммарная отдача двигателя составила более 1000 лошадиных сил.