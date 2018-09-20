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13:34

Супергибрид Mercedes-AMG Project One приблизили к серии

Daimler начала дорожные испытания предсерийных прототипов гиперкара

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Компания Daimler вывела на дорожные испытания товарную версию супергибрида Mercedes-AMG Project One. На протяжении последних нескольких месяцев его гибридная силовая установка адаптировалась для обычных дорог интернациональной командой разработчиков.

Частично разработка велась в цифровой среде, используя методы виртуальной инженерии. Такой подход позволяет точно имитировать геометрические и физические свойства реальных систем и быстро вносить в конструкцию необходимые изменения. Кроме того, виртуальная инженерия сокращает сроки выпуска конечного продукта, исключая создание промежуточных прототипов.

Позднее двигатель гиперкара, укомплектованный силовой электроникой и другими компонентами гибридной системы, протестировали на диностенде в английском Бриксворте, имитируя заезд на гоночном треке. Сейчас компания начала испытания предсерийных прототипов, заезды которых проходят на различных гоночных трассах и закрытых тестовых площадках.

Прототип супергибрида Mercedes-AMG Project One представили в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Двухдверку оснастили гибридной силовой установкой от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. В ее состав вошел 1,6-литровый турбомотор, восьмидиапазонная роботизированная коробка передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. Суммарная отдача двигателя составила более 1000 лошадиных сил.

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