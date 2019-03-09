Первую модель возрожденной марки De Tomaso покажут в Гудвуде

В 2014 году права на бренд De Tomaso выкупил китайский холдинг Consolidated Ideal TeamVenture — ему же принадлежит Apollo Automobil, ранее известная как Gumpert. О работе над Project P стало известно в 2019 году, когда два закамуфлированных автомобиля — Apollo Intensa Emozione и, предположительно, новая версия легендарного De Tomaso Pantera — появились на улицах Женевы, где проходил очередной международный автосалон.
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По-прежнему неизвестно, будет ли новый автомобиль рестомодом или осовремененным вариантом итальянского спорткара, но на фотографиях его сходство с оригиналом очевидно. Правда, как утверждают западные журналисты, под пленкой на тизерах спрятан настоящий Pantera образца 70-х годов. Известно, что разработкой автомобиля занимаются люди, ответственные за гиперкар Intensa Emozione.
Двухдверка с очень агрессивной аэродинамикой и атмосферным двигателем дебютировала в 2017 года. Автомобиль практически целиком сделан из углепластика, а в движение его приводит 6,3-литровый V12 (780 сил и 760 Нм момента.). По слухам, это доработанный Autotecnica Motori агрегат Ferrari, который устанавливается на F12tdf, хотя руководство марки утверждает, что мотор создан с нуля по их спецификации.