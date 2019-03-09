Первую модель возрожденной марки De Tomaso покажут в Гудвуде

Двухдверка с очень агрессивной аэродинамикой и атмосферным двигателем дебютировала в 2017 года. Автомобиль практически целиком сделан из углепластика, а в движение его приводит 6,3-литровый V12 (780 сил и 760 Нм момента.). По слухам, это доработанный Autotecnica Motori агрегат Ferrari, который устанавливается на F12tdf, хотя руководство марки утверждает, что мотор создан с нуля по их спецификации.