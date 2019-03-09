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15 мая, 15:05

Первую модель возрожденной марки De Tomaso покажут в Гудвуде

Презентацию Project P приурочат к 60-летию марки

Первую модель возрожденной марки De Tomaso покажут на Фестивале скорости в Гудвуде 4 июля этого года. Презентацию автомобиля, который пока фигурирует под внутренним обозначением Project P, приурочат к 60-летию итальянского производителя спорткаров.
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В 2014 году права на бренд De Tomaso выкупил китайский холдинг Consolidated Ideal TeamVenture — ему же принадлежит Apollo Automobil, ранее известная как Gumpert. О работе над Project P стало известно в 2019 году, когда два закамуфлированных автомобиля — Apollo Intensa Emozione и, предположительно, новая версия легендарного De Tomaso Pantera — появились на улицах Женевы, где проходил очередной международный автосалон.

По-прежнему неизвестно, будет ли новый автомобиль рестомодом или осовремененным вариантом итальянского спорткара, но на фотографиях его сходство с оригиналом очевидно. Правда, как утверждают западные журналисты, под пленкой на тизерах спрятан настоящий Pantera образца 70-х годов. Известно, что разработкой автомобиля занимаются люди, ответственные за гиперкар Intensa Emozione.

Двухдверка с очень агрессивной аэродинамикой и атмосферным двигателем дебютировала в 2017 года. Автомобиль практически целиком сделан из углепластика, а в движение его приводит 6,3-литровый V12 (780 сил и 760 Нм момента.). По слухам, это доработанный Autotecnica Motori агрегат Ferrari, который устанавливается на F12tdf, хотя руководство марки утверждает, что мотор создан с нуля по их спецификации.

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