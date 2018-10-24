Хардкорный Jaguar XE SV Project 8 стал гоночным такси

Хардкорный седан Jaguar XE SV Project 8 пополнил парк гоночных такси Нюрбургринга. Отныне любой желающий может проехать в качестве пассажира по 20,8-километровой трассе на скорости до 250 километров в час и с перегрузками до 1,8 g. Цена каждой поездки — 199 евро (около 15 тысяч рублей по текущему курсу).