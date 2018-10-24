Хардкорный Jaguar XE SV Project 8 стал гоночным такси

Под капотом суперседана Jaguar установлен пятилитровый компрессорный двигатель V8. Отдача мотора составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 322 километра в час.
XE SV Project 8 оснащен регулируемой подвеской, передним сплиттером и двухпозиционным задним антикрылом, которое на максимальной скорости создает прижимную силу в 122 килограмма. Двухместная модификация Track Pack, которая и ездит по Нюрбургринге, отличается гоночными креслами с каркасом из углепластика, четырехточечными ремнями безопасности и металлической панелью на месте заднего дивана, на 27 процентов увеличивающей жесткость кузова.
В ноябре прошлого года Jaguar XE SV Project 8 стал быстрейшим дорожным седаном Нюрбургринга. Четырехдверка проехала трассу за 7 минут 21,23 секунды, что примерно на 11 секунд быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.