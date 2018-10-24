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18:22

Хардкорный Jaguar XE SV Project 8 стал гоночным такси

600-сильный суперседан возит гостей Нюрбургринга

Хардкорный седан Jaguar XE SV Project 8 пополнил парк гоночных такси Нюрбургринга. Отныне любой желающий может проехать в качестве пассажира по 20,8-километровой трассе на скорости до 250 километров в час и с перегрузками до 1,8 g. Цена каждой поездки — 199 евро (около 15 тысяч рублей по текущему курсу).

Под капотом суперседана Jaguar установлен пятилитровый компрессорный двигатель V8. Отдача мотора составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 322 километра в час.

XE SV Project 8 оснащен регулируемой подвеской, передним сплиттером и двухпозиционным задним антикрылом, которое на максимальной скорости создает прижимную силу в 122 килограмма. Двухместная модификация Track Pack, которая и ездит по Нюрбургринге, отличается гоночными креслами с каркасом из углепластика, четырехточечными ремнями безопасности и металлической панелью на месте заднего дивана, на 27 процентов увеличивающей жесткость кузова.

В ноябре прошлого года Jaguar XE SV Project 8 стал быстрейшим дорожным седаном Нюрбургринга. Четырехдверка проехала трассу за 7 минут 21,23 секунды, что примерно на 11 секунд быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

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