Уникальный «золотой» Porsche продали на аукционе за 10 минут

Project Gold — это отреставрированный заводским подразделением Porsche последний вариант спорткара, оснащенный двигателем с воздушным охлаждением. Основой рестомода стал оригинальный кузов Porsche 911 (993), выкрашенный в оттенок золотистого Golden Yellow Metallic.
Porsche 911 Turbo S оснастили 3,6-литровой оппозитной «шестеркой» мощностью 450 лошадиных сил, которую совместили с оригинальной механической коробкой передач и полным приводом. При этом компоненты подвески и другие узлы изготовили заново, но в полном соответствии с оригиналом.
Porsche 911 (993) стал первой моделью немецкой марки, получившей алюминиевую заднюю многорычажную подвеску и твин-турбо двигатель. От обычных машин Turbo S отличался увеличенным задним антикрылом, воздухозаборниками за дверями и деталями из углепластика. Всего было продано 183 экземпляра 993-го в исполнении Turbo S.