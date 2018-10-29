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11:48

Уникальный «золотой» Porsche продали на аукционе за 10 минут

Компания пустила с молотка воссозданный экземляр 911-го с «воздушным» мотором

На аукционе 911 Turbo Classic Series, ставшем частью празднования 70-летия Porsche, был продан рестомод Porsche 911 (993) Turbo S, также известный как Project Gold. Торги заняли 10 минут, а самая высокая ставка составила 2 743 500 евро (55,66 миллиона рублей).

Project Gold — это отреставрированный заводским подразделением Porsche последний вариант спорткара, оснащенный двигателем с воздушным охлаждением. Основой рестомода стал оригинальный кузов Porsche 911 (993), выкрашенный в оттенок золотистого Golden Yellow Metallic.

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Porsche 911 Turbo S оснастили 3,6-литровой оппозитной «шестеркой» мощностью 450 лошадиных сил, которую совместили с оригинальной механической коробкой передач и полным приводом. При этом компоненты подвески и другие узлы изготовили заново, но в полном соответствии с оригиналом.

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Porsche 911 (993) стал первой моделью немецкой марки, получившей алюминиевую заднюю многорычажную подвеску и твин-турбо двигатель. От обычных машин Turbo S отличался увеличенным задним антикрылом, воздухозаборниками за дверями и деталями из углепластика. Всего было продано 183 экземпляра 993-го в исполнении Turbo S.

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