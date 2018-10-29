Уникальный «золотой» Porsche продали на аукционе за 10 минут

Porsche 911 Turbo S оснастили 3,6-литровой оппозитной «шестеркой» мощностью 450 лошадиных сил, которую совместили с оригинальной механической коробкой передач и полным приводом. При этом компоненты подвески и другие узлы изготовили заново, но в полном соответствии с оригиналом.