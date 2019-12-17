Показан «мрачный» внедорожник Dartz с салоном Hermes

Под капотом Dartz Prombron Black Stallion установлен V8 4.0 с двойным наддувом и 48-вольтовой гибридной надстройкой EQ Boost от Mercedes-Maybach GLS 600, который выдает 558 лошадиных сил и 730 Нм момента.

Для отделки салона используется кожа аллигатора и ската. Причем основным оттенком салона стал фирменный оранжевый цвет модного дома Hermes.

По информации производителя, на следующий год открыты еще три производственных слота — свой Prombron Black Stallion можно построить либо на базе Hummer, либо одной из моделей Mercedes-AMG.