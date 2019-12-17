Показан «мрачный» внедорожник Dartz с салоном Hermes

«Рубленый» Dartz Prombron Black Stallion построен на базе Hummer H2. Его кузов изготовлен из карбон-кевларового композита; внешние панели тоже углепластиковые и покрыты несколькими слоями матового лака.
Эмблемы Spirit Of Bomber на капоте, колесах и лючке бензобака говорят о принадлежности машины к «вертолетной серии». Она посвящена Игорю Сикорскому, создавшему в 1913 году четырехдвигательный биплан С-21 «Русский витязь».
Под капотом Dartz Prombron Black Stallion установлен V8 4.0 с двойным наддувом и 48-вольтовой гибридной надстройкой EQ Boost от Mercedes-Maybach GLS 600, который выдает 558 лошадиных сил и 730 Нм момента.
Для отделки салона используется кожа аллигатора и ската. Причем основным оттенком салона стал фирменный оранжевый цвет модного дома Hermes.
По информации производителя, на следующий год открыты еще три производственных слота — свой Prombron Black Stallion можно построить либо на базе Hummer, либо одной из моделей Mercedes-AMG.
Ранее в Сети появился рендер шестиконечного ландо Dartz Prombron Black Stallion. Автомобиль строят по спецзаказу, и это будет первый автомобиль с таким типом кузова и броней. Панели внедорожника усилены высокомолекулярным полиэтиленом и кевларом, а в критических местах — еще и титаном. Опускающаяся часть крыши тоже изготовлена из кевлара.