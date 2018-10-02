Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
11:35

Итальянцы построят гиперкар с нейронной системой управления

Стартап Zava представил дизайн-макет PrometheuS

Поделиться

На анатомическом шоу «Реальные тела» (Real Bodies) в Милане неизвестный итальянский стартап Zava представил дизайн-макет электрического гиперкара PrometheuS. Средства на постройку машины, оснащенной нейронной системой управления, будут собирать на краудфандинговой площадке Indiegogo.

Судя по скупой информации на сайте Zava, PrometheuS оснастят силовой установкой, состоящей из четырех электромоторов. Это позволит реализовать полный привод с индивидуальным контролем момента на каждом из колес. Суммарная отдача составит 1000 киловатт (1360 лошадиных сил) и 1600 Нм крутящего момента.

С места до ста километров в час PrometheuS сможет разгоняться за две секунды. Максимальная скорость гиперкара составит 350 километров в час. Запас хода на одной зарядке — 500 километров (в каком цикле не уточняется).

Видео: ZAVA Hypercars

PrometheuS получит экстремальную аэродинамику, особую систему контроля физиологических параметров водителя и нейронную систему управления на базе искусственного интеллекта. Последняя позволит машине «стать продолжением человека, объединит в одно целое водителя и органы управления автомобилем, соответствующим образом настраивая динамические характеристики гиперкара и скорость реакции на действия пилота».

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...