Итальянцы построят гиперкар с нейронной системой управления

Судя по скупой информации на сайте Zava, PrometheuS оснастят силовой установкой, состоящей из четырех электромоторов. Это позволит реализовать полный привод с индивидуальным контролем момента на каждом из колес. Суммарная отдача составит 1000 киловатт (1360 лошадиных сил) и 1600 Нм крутящего момента.
С места до ста километров в час PrometheuS сможет разгоняться за две секунды. Максимальная скорость гиперкара составит 350 километров в час. Запас хода на одной зарядке — 500 километров (в каком цикле не уточняется).
Видео: ZAVA Hypercars
PrometheuS получит экстремальную аэродинамику, особую систему контроля физиологических параметров водителя и нейронную систему управления на базе искусственного интеллекта. Последняя позволит машине «стать продолжением человека, объединит в одно целое водителя и органы управления автомобилем, соответствующим образом настраивая динамические характеристики гиперкара и скорость реакции на действия пилота».