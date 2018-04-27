Украинское ателье построило «мифический» спорткар

Украинское кузовное ателье Proteros представило на фестивале ретро-техники Old Car Land флагманский проект — ретрофутуристическое купе Blade Nagual. По словам главы компании Грига Тоболина, двухдверка, названная в честь мифологического териоморфного двойника человека, призвана продемонстрировать «новые грани восприятия автомобиля как средства индивидуализации личности».

Стилистически Proteros Blade Nagual напоминает легендарное купе Lancia Stratos, в отдельных элементах можно обнаружить сходство с Lamborghini Countach. На самом же деле, кузов машины — это основательно переработанный остов Mazda RX-7 1989 года.

На странице ателье в сети Facebook указано, что проект любительский. Больше никакой информации об автомобиле не сообщается.

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