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14:02

Названы цены на полноприводные Citroen и Peugeot для России

Сборка автомобилей началась еще в октябре на калужском заводе

Группа PSA объявила рублевые цены на полноприводные микроавтобусы и фургоны Peugeot Expert и Traveller, а также Citroen Jumpy и SpaceTourer.

Автомобили оставили без блокировки дифференциала, которая доступна европейским покупателям, зато они получили увеличенный на 20 миллиметров дорожный просвет — теперь он составляет 200 миллиметров — и металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.

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Citroen SpaceTourer

Стоимость фургона Expert начинается от 2 149 900 рублей за версию L2H1 и от 2 199 900 рублей за L2H2. Citroen Jumpy обойдется точно в такую же сумму за версии L2 и L3 соответственно. Стандартные микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer стоят от 2 699 900 рублей, удлиненные модификации оценили в 2 749 900 рублей.

Citroen Jumpy

В базовую комплектацию микроавтобусов вошли двухзонный климат-контроль, задний парктроник, трёхуровневый подогрев передних сидений, система динамический стабилизации и антипробуксовочная система, кожаный мультируль и датчик прокола шин.

Для фургонов с начальной комплектации доступны круиз-контроль с управлением на подрулевом джойстике, система помощи при старте на подъеме, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира и возможность регулировки руля по высоте и вылету.

Система полного привода реализована за счет вискомуфты, которая способна передавать на заднюю ось до 70 процентов крутящего момента. Она работает синхронно с системами стабилизации и при проскальзывании колес перераспределяет момент на то колесо, у которого максимальное сцепление с дорогой. Также автомобили оснащены режимом ECO, который позволяет отключать заднюю ось и экономить топливо.