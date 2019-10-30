Названы цены на полноприводные Citroen и Peugeot для России

Система полного привода реализована за счет вискомуфты, которая способна передавать на заднюю ось до 70 процентов крутящего момента. Она работает синхронно с системами стабилизации и при проскальзывании колес перераспределяет момент на то колесо, у которого максимальное сцепление с дорогой. Также автомобили оснащены режимом ECO, который позволяет отключать заднюю ось и экономить топливо.