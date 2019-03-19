Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:19

Группа PSA захотела объединиться с Fiat Chrysler

Среди претендентов на поглощение также есть Jaguar Land Rover

Семья Пежо, один из трех крупнейших акционеров группы PSA, готова поддержать поглощение или слияние c Fiat Chrysler Automobiles, так как компания нацелена на присоединение большего количества брендов. Одним из претендентов на объединение с PSA также называют Jaguar Land Rover.
Загрузка...

Причина такого решения — удачный опыт с Opel, который PSA выкупила у General Motors в 2016 году. Слияние с FCA помогло бы укрепить позиции группы в Северной Америке, преимущественно за счет брендов Jeep и RAM, а в свете перезапуска Peugeot в США дало бы доступ к обширной сети дилерских центров и сервисных станций. Сама Fiat Chrysler Automobiles тоже не против сотрудничества, о чем напрямую заявил главный исполнительный директор группы Майкл Манли.

Инсайдеры сообщают, что PSA интересуется и Jaguar Land Rover. Компания принадлежит индийской Tata Motors, но в последнее время испытывает финансовые трудности: из-за падения продаж в Китае и высоких операционных издержек убыток JLR за четвертый квартал 2018 года составил около четырех миллиардов долларов.

Под контроль французов Opel полностью перешел в марте 2017 года. Сумма сделки с General Motors составила 2,2 миллиарда евро. Вместе с «Опелем» французы получили еще и британскую марку Vauxhall, которая выпускает перелицованные праворульные модели немецкой компании.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...