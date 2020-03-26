Коронавирус угрожает появлению нового крупного автоконцерна

Компании договорились о слиянии в конце прошлого года. Тогда же было принято решение, что в совет директоров войдут 11 человек: по пятеро от FCA и PSA плюс гендиректор французского концерна Карлос Таварес, который первые пять лет будет руководить новым концерном. Процесс, согласно планам, должен завершиться в 2021 году – к этому времени альянс ежегодно будет выпускать около 8,7 миллиона автомобилей 16 различных брендов.

Однако пандемия коронавируса привела к обвалу мирового авторынка, а заводы по всей Европе и в США ввели режим простоя. По данным агентства, это поставило под сомнение финансовые условия слияния FCA и PSA. По словам одного из источников, «с учетом экономической ситуации, для слияния необходимо будет пересмотреть первоначальные договоренности». В частности, компаниям предстоит заново спрогнозировать объем продаж в 2020 году, долю рынка и доходы. Все это угрожает появлению нового концерна.