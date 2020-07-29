29 июля, 16:49

Французский концерн PSA представил новую платформу для электромобилей

Она станет основой для будущих электрокаров сегментов C и D

© PSA
Анастасия Дубина
Французский концерн PSA, владеющий марками Citroen, Peugeot, DS и Opel, разработал новую платформу для электромобилей. Первые построенные на ней модели появятся в 2023 году.

В настоящий момент все электромобили концерна PSA выпускаются на универсальной платформе CMP (Common Modular Platform), которая предусматривает производство на единой архитектуре как электромобилей, так и машин с двигателями внутреннего сгорания. Однако существующая тележка имеет ряд недостатков. В частности, на ее основе можно строить лишь компактные электромобили.

Новая архитектура, получившая название eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), предназначена исключительно для электромобилей и гибридных моделей. Платформа подразумевает установку тяговых батарей емкостью от 40 до 100 киловатт-часов. Корпус аккумуляторов будет размещен в силовой структуре кузова. В новой тележке электродвигатель будет располагаться на задней оси, по аналогии с платформой MEB концерна Volkswagen. Пробег электромобиля на новой архитектуре сможет достигать 650 километров на одной зарядке.

Платформа eVMP ляжет в основу всех будущих электромобилей C- и D-класса. На ее основе будут выпускать электрические модели Citroen, Peugeot, премиальные DS и Opel. Не исключено, что новая архитектура будет применяться при строении электромобилей Fiat, а также будущих спортивных электрокаров Maserati. Первые серийные электромобили на новой платформе должны сойти с конвейера в 2023 году.

В начале мая, израильский стартап REE представил новую платформу для электромобилей со множеством изменяемых элементов. По словам разработчиков, новая архитектура предоставит больше свободы, чем любая доступная на сегодняшний день аналогичная разработка.

Источник: PSA