Французский концерн PSA представил новую платформу для электромобилей

В настоящий момент все электромобили концерна PSA выпускаются на универсальной платформе CMP (Common Modular Platform), которая предусматривает производство на единой архитектуре как электромобилей, так и машин с двигателями внутреннего сгорания. Однако существующая тележка имеет ряд недостатков. В частности, на ее основе можно строить лишь компактные электромобили.

Новая архитектура, получившая название eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), предназначена исключительно для электромобилей и гибридных моделей. Платформа подразумевает установку тяговых батарей емкостью от 40 до 100 киловатт-часов. Корпус аккумуляторов будет размещен в силовой структуре кузова. В новой тележке электродвигатель будет располагаться на задней оси, по аналогии с платформой MEB концерна Volkswagen. Пробег электромобиля на новой архитектуре сможет достигать 650 километров на одной зарядке.

Платформа eVMP ляжет в основу всех будущих электромобилей C- и D-класса. На ее основе будут выпускать электрические модели Citroen, Peugeot, премиальные DS и Opel. Не исключено, что новая архитектура будет применяться при строении электромобилей Fiat, а также будущих спортивных электрокаров Maserati. Первые серийные электромобили на новой платформе должны сойти с конвейера в 2023 году.