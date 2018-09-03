В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen С4

На отечественном рынке Peugeot 408 доступен с атмосферным и турбированным двигателем 1.6, а также дизельным агрегатом такого же объема. Отдача моторов составляет 115, 150 и 114 лошадиных сил соответственно. Коробки — пятиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

В базовое оснащение модели входят светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, система помощи при экстренном торможении и система распределения тормозных усилий.