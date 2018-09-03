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3 сентября 13:12

В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen С4

Стоимость снизилась на 80 и 100 тысяч рублей

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Российское представительство группы PSA объявило о снижении цен на все модификации Peugeot 408 и Citroen C4, собираемых на калужском заводе компании. Отныне базовый 408-й доступен по цене от 799 тысяч рублей (меньше на 80 тысяч), а C4 — от 925 тысяч рублей (минус 100 тысяч).

На отечественном рынке Peugeot 408 доступен с атмосферным и турбированным двигателем 1.6, а также дизельным агрегатом такого же объема. Отдача моторов составляет 115, 150 и 114 лошадиных сил соответственно. Коробки — пятиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

В базовое оснащение модели входят светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, система помощи при экстренном торможении и система распределения тормозных усилий.

Peugeot 408

Седан Citroen С4 комплектуется такими же двигателя и коробками переключения передач. «В базе» модель оснащена кондиционером, светодиодной головной оптикой, металлической защитой картера, а также зеркалами с электроприводом и обогревом.

В качестве опции для машины доступен круиз-контроль, мультимедийная система с поддержкой Bluetooth и передние сиденья с подогревом.

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