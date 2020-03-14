В России бесплатно отремонтируют 4 модели Peugeot и Citroen

14:21
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Однообъёмники Peugeot Traveller и Peugeot Expert, а также их аналоги Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy бесплатно отремонтируют в рамках сервисной кампании группы PSA в России. На 4 246 минивэнах и фургонах выявлен дефект крепления топливного насоса, который может привести к утечке топлива и появлению неприятного запаха в салоне.
В рамках отзывной кампании внепланово посетить дилеров придётся 2704 владельцам Peugeot Traveller и Peugeot Expert, а также 1542 обладателям Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy, которые были проданы в период с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.
Официальные представители французских брендов проверят на автомобилях из дефектной партии топливную систему и, при необходимости, заменят гайку крепления, уплотнитель топливного насоса и топливный бак. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
Дилеры Peugeot и Citroen свяжутся с обладателями бракованных минивэнов по телефону или электронной почте. Проверить, попадает ли ваш автомобиль под сервисную кампанию можно, сверив VIN-номер со списком на сайте Росстандарта.