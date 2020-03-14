В России бесплатно отремонтируют 4 модели Peugeot и Citroen

В рамках отзывной кампании внепланово посетить дилеров придётся 2704 владельцам Peugeot Traveller и Peugeot Expert, а также 1542 обладателям Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy, которые были проданы в период с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.

Официальные представители французских брендов проверят на автомобилях из дефектной партии топливную систему и, при необходимости, заменят гайку крепления, уплотнитель топливного насоса и топливный бак. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.