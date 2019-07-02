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16:53

У Лукашенко появился бронированный лимузин за 1,4 миллиона евро

Новый автомобиль президента Белоруссии сфотографировали в Минске

Лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard последнего поколения был замечен у стадиона «Динамо», где проходила церемония закрытия вторых Европейских игр. О том, что этот автомобиль принадлежит именно белорусскому президенту, заявила «Комсомольская правда».
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По информации издания, лимузин Лукашенко соответствует уровню защиты VR9 – панели кузова и стекла могут выдержать расстрел в упор из штурмовых винтовок. Стекла у этого «Майбаха» ламинированы поликарбонатом, а защита от подрыва отвечает стандарту ERV 2010. То есть, если рядом прогремит взрыв мощностью 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, то с машиной ничего не случится. Из-за такого количества брони масса президентского лимузина составляет 5,1 тонны.

Mercedes-Maybach Pullman оснащается 530-сильным бензиновым двигателем объемом шесть литров. В салоне для пассажиров предусмотрены кресла с функцией массажа и минибар, а от водительского места и переднего пассажирского кресла сидящих сзади отделяет бронированная звуконепроницаемая перегородка.

Pullman Guard считается самой дорогой представительской моделью в мире – цены на нее начинаются от 1,4 миллиона евро. Журналисты также подсчитали, что растаможить такой автомобиль в Белоруссии стоит примерно 784 тысячи евро.

Источник: Комсомольская правда Беларусь
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