У Лукашенко появился бронированный лимузин за 1,4 миллиона евро

По информации издания, лимузин Лукашенко соответствует уровню защиты VR9 – панели кузова и стекла могут выдержать расстрел в упор из штурмовых винтовок. Стекла у этого «Майбаха» ламинированы поликарбонатом, а защита от подрыва отвечает стандарту ERV 2010. То есть, если рядом прогремит взрыв мощностью 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, то с машиной ничего не случится. Из-за такого количества брони масса президентского лимузина составляет 5,1 тонны.