В Женеве дебютирует итальянский супергибрид с искусственным интеллектом

Шасси Puritalia Berlinetta представляет собой гибридную конструкцию с основой из углепластика и алюминиевыми подрамниками. Кузовные панели суперкара сделаны из листового карбона с предварительной пропиткой. На изготовление всех композитных деталей уходит около 800 часов. Распределение массы по осям — идеальные 50:50.