Построенную для Путина «Волгу» выставили на продажу

На сайте объявлений «Юла» выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга», построенный для Владимира Путина. Цена машины с пробегом 1000 километров составляет 21 миллион рублей.

Всего в 2004 году на Горьковском автозаводе собрали три подобных машины. Одна из них, цвета слоновой кости, находится в собственности президента, а этот автомобиль сотрудники КБ Смирнова нашли в Ленинградской области.

Все три изготовленных экземпляра особой «Волги» отличаются цветом и декоративными элементами. На автомобилях установлены «японские двигатели спецсборки», автоматическая коробка передач и хромированные литые диски. Объем мотора составляет 2,7 литра, а мощность — 150 лошадиных сил.

В описании указано, что «Волга» находится в отличном состоянии и не требует никаких доработок. Сотрудниками КБ заменены все технические жидкости, а также исправлен косметический дефект крышки багажника. Подлинность автомобиля подтверждается официальным письмом, которое подтверждает, что эта серия была построена «ГАЗом» ко дню рождения президента.

В апреле на продажу выставили бронированный лимузин Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W220), ранее использовавшийся для перевозки президента РФ Владимира Путина. Бронекапсула машины соответствует требованиям защиты класса B7/B7 (выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62 со стальным сердечником).