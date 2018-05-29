Машину с пробегом 1000 километров оценили в 21 миллион рублей

Пульс

Построенную для Путина «Волгу» выставили на продажу

Bc8539eb5aa3fea3fe55b0f10c5db8ac2f9a8040
29 мая 2018

На сайте объявлений «Юла» выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга», построенный для Владимира Путина. Цена машины с пробегом 1000 километров составляет 21 миллион рублей.

Самые дорогие автомобили самого популярного сайта продаж

Всего в 2004 году на Горьковском автозаводе собрали три подобных машины. Одна из них, цвета слоновой кости, находится в собственности президента, а этот автомобиль сотрудники КБ Смирнова нашли в Ленинградской области.

Все три изготовленных экземпляра особой «Волги» отличаются цветом и декоративными элементами. На автомобилях установлены «японские двигатели спецсборки», автоматическая коробка передач и хромированные литые диски. Объем мотора составляет 2,7 литра, а мощность — 150 лошадиных сил.

1/3
2/3
3/3

В описании указано, что «Волга» находится в отличном состоянии и не требует никаких доработок. Сотрудниками КБ заменены все технические жидкости, а также исправлен косметический дефект крышки багажника. Подлинность автомобиля подтверждается официальным письмом, которое подтверждает, что эта серия была построена «ГАЗом» ко дню рождения президента.

1/3
2/3
3/3

В апреле на продажу выставили бронированный лимузин Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W220), ранее использовавшийся для перевозки президента РФ Владимира Путина. Бронекапсула машины соответствует требованиям защиты класса B7/B7 (выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62 со стальным сердечником).

Машины для глав государств

На чем передвигаются президенты разных стран

Новости по теме
18 апреля 2018
На продажу выставили бронированный «шестисотый» Путина
27 декабря 2016
На продажу выставлен «шестисотый» Mercedes-Benz Путина