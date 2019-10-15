К приезду Путина в ОАЭ машины сопровождения замаскировали под ДПС

14:29
Президент России Владимир Путин приехал с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту его встретил принц Мухаммед аль-Нахайян и проводил во дворец, где прошли переговоры. Сопровождали их туда несколько полицейских Mercedes-Benz, на капотах которых были нанесены надписи ДПС.
Видеозапись поездки с кортежем из автомобилей «ДПС» опубликовал в своем твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он отметил, что подобный шаг — проявление уважения со стороны арабских коллег.
Уже на подъезде к дворцу кортеж из автомобилей сменился на конный эскорт. Последние метры пути президент России преодолел на лимузине Aurus и в окружении не совсем стандартных телохранителей.
«Аурус» с конным эскортом: Лимузин президента России едет по Абу-Даби pic.twitter.com/PtNKwk1RXA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019
Помимо этого президента России Владимира Путина встретили в Абу-Даби артиллерийским салютом, а также небольшим аэрошоу, в рамках которого самолеты раскрасили небо в цвета российского флага.