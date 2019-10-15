К приезду Путина в ОАЭ машины сопровождения замаскировали под ДПС

Президент России Владимир Путин приехал с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту его встретил принц Мухаммед аль-Нахайян и проводил во дворец, где прошли переговоры. Сопровождали их туда несколько полицейских Mercedes-Benz, на капотах которых были нанесены надписи ДПС.