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14:29

К приезду Путина в ОАЭ машины сопровождения замаскировали под ДПС

Президентский лимузин Aurus сопровождал конный эскорт

Президент России Владимир Путин приехал с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту его встретил принц Мухаммед аль-Нахайян и проводил во дворец, где прошли переговоры. Сопровождали их туда несколько полицейских Mercedes-Benz, на капотах которых были нанесены надписи ДПС.

Видеозапись поездки с кортежем из автомобилей «ДПС» опубликовал в своем твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он отметил, что подобный шаг — проявление уважения со стороны арабских коллег.

Уже на подъезде к дворцу кортеж из автомобилей сменился на конный эскорт. Последние метры пути президент России преодолел на лимузине Aurus и в окружении не совсем стандартных телохранителей.

Помимо этого президента России Владимира Путина встретили в Абу-Даби артиллерийским салютом, а также небольшим аэрошоу, в рамках которого самолеты раскрасили небо в цвета российского флага.