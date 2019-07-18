Подмосковные парковки превратят в пазлы

Многоуровневая парковка вместит 250 автомобилей, при условии, что занимать она будет площадь, предназначенную для 80 машин. Если проект из первых десяти парковок окажется успешным, подобные конструкции начнут строить около транспортно-пересадочных узлов в Москве и области, а в будущем — во всех городах страны с населением больше миллиона человек.

Подобные парковки пользуются большой популярность в густонаселенных странах как Япония и Сингапур. Подобный формат паркинга позволяет значительно сэкономить место: для выезда с обычной парковки требуется около 35-40 квадратных метров свободного пространства, а для выезда с роботизированной нужно вдвое меньше — всего 18 квадратных метров.