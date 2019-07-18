Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:11

Подмосковные парковки превратят в пазлы

Власти намерены построить механизированные многоуровневые паркинги

В Подмосковье собираются построить десять роботизированных многоуровневых парковок, которые будут работать по принципу пазла. Автомобили будут стоять на специальных отдельных стеллажах, чтобы всегда была возможность извлечь любой из них.
Загрузка...

Как рассказали газете «Известия» в министерстве транспорта Подмосковья, в первую очередь такие парковки появятся около железнодорожных станций, офисов и крупных жилых комплексов. В списке ведомства Красногорск, Люберцы, Балашиха и Химки. Если переговоры с подрядчиками пройдут успешно, первый проект может быть реализован уже летом следующего года.

Ryan Searle

Многоуровневая парковка вместит 250 автомобилей, при условии, что занимать она будет площадь, предназначенную для 80 машин. Если проект из первых десяти парковок окажется успешным, подобные конструкции начнут строить около транспортно-пересадочных узлов в Москве и области, а в будущем — во всех городах страны с населением больше миллиона человек.

Подобные парковки пользуются большой популярность в густонаселенных странах как Япония и Сингапур. Подобный формат паркинга позволяет значительно сэкономить место: для выезда с обычной парковки требуется около 35-40 квадратных метров свободного пространства, а для выезда с роботизированной нужно вдвое меньше — всего 18 квадратных метров.

А вот так выглядит самая загруженная бесплатная парковка в Бангкоке, которой точно не помешал бы многоуровневый аналог

В России такие парковки тоже есть, в частности, недалеко от «Останкино» и на Таганской, но у нас они не пользуются особым спросом. По мнению главы института экономики транспорта ВШЭ Михаила Блинкина, роботизированные машиноместа смогут окупаться только в том случае, если будут стоить дешевле обычной стоянки. Кроме того, добавил эксперт, в России более суровый климат и гораздо старее автопарк — многие владельцы боятся за надежность механизмов, а также за то, что на их автомобиль может вытечь масло или антифриз сверху.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...