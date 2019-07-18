Подмосковные парковки превратят в пазлы

Как рассказали газете «Известия» в министерстве транспорта Подмосковья, в первую очередь такие парковки появятся около железнодорожных станций, офисов и крупных жилых комплексов. В списке ведомства Красногорск, Люберцы, Балашиха и Химки. Если переговоры с подрядчиками пройдут успешно, первый проект может быть реализован уже летом следующего года.
Ryan Searle
Многоуровневая парковка вместит 250 автомобилей, при условии, что занимать она будет площадь, предназначенную для 80 машин. Если проект из первых десяти парковок окажется успешным, подобные конструкции начнут строить около транспортно-пересадочных узлов в Москве и области, а в будущем — во всех городах страны с населением больше миллиона человек.
Подобные парковки пользуются большой популярность в густонаселенных странах как Япония и Сингапур. Подобный формат паркинга позволяет значительно сэкономить место: для выезда с обычной парковки требуется около 35-40 квадратных метров свободного пространства, а для выезда с роботизированной нужно вдвое меньше — всего 18 квадратных метров.
В России такие парковки тоже есть, в частности, недалеко от «Останкино» и на Таганской, но у нас они не пользуются особым спросом. По мнению главы института экономики транспорта ВШЭ Михаила Блинкина, роботизированные машиноместа смогут окупаться только в том случае, если будут стоить дешевле обычной стоянки. Кроме того, добавил эксперт, в России более суровый климат и гораздо старее автопарк — многие владельцы боятся за надежность механизмов, а также за то, что на их автомобиль может вытечь масло или антифриз сверху.