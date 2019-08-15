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13:05

Покупатели Audi Q4 e-tron смогут выбирать рисунок фар

Компания предложит 25 вариантов для передней и задней оптики

Электрический кроссовер Audi Q4 e-tron станет первым автомобилем, световой рисунок оптики которого можно будут выбирать вместе с другими опциями. Всего покупателям предложат более 20 вариантов для фар и фонарей.

Батарейный Audi Q4 e-tron появится на рынке в 2021 году, и впервые частью программы персонализации автомобиля станет выбор рисунка оптики — больше никто из производителей такого не предлагает. По словам главного дизайнера Audi Марка Лихте, покупателям предложат 25 вариантов «световой подписи» для фар и фонарей.

Предсерийный прототип кроссовера дебютировал в Женеве весной этого года. Q4 e-tron оснастили двумя электромоторами с суммарной отдачей 225 киловатт (306 лошадиных сил), разгоняющими автомобиль до «сотни» за 6,3 секунды. По умолчанию тяга подается только на заднюю ось. Передний электромотор начинает работать лишь при пробуксовке или если бортовыми системами фиксируется недостаточная (или избыточная) поворачиваемость.

Тяговая батарея на 82 киловатт-часа расположена под полом. Благодаря ей в цикле WLTP кроссовер Q4 e-tron проезжает до 450 километров. Масса аккумулятора — 510 килограммов. Он обеспечивает низкий центр тяжести, как у седана с ДВС, и лучшее распределение нагрузок между осями.

Источник: Autocar