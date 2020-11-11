Audi Q5 Sportback доберется до России с одним мотором

Согласно ОТТС, купеобразный кроссовер получит двухлитровую «турбочетверку» TFSI мощностью 249 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, пару которой составит семиступенчатый «робот» S tronic. Привод – только полный. Для сравнения, обновленный Audi Q5 также доступен с 249-сильным шестицилиндровым турбодизелем 3.0 в сочетании с восьмидиапазонным автоматом. При этом в Европе такие моторы уже обзавелись электрической надстройкой, а в России – нет.
Обновленный Audi Q5 получил фонари со «световыми подписями»
Топовым по-прежнему остается «заряженный» Audi SQ5, который можно купить с 354-сильным бензиновым агрегатом 3.0 V6 TFSI в сочетании с восьмиступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.
Также в линейку входит Audi SQ5 Sportback, однако в ОТТС он не упоминается, так что, с большой долей вероятности, его в России ждать не стоит. Что же касается обычного Q5 Sportback, то дилеры, скорее всего, начнут принимать заказы до конца 2020 года.