10:38

Audi Q5 Sportback доберется до России с одним мотором

Прием заказов на новинку могут открыть уже в этом году

Обновленный Audi Q5 Sportback © Audi
Лиза Будрина
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на обновленный Audi Q5 Sportback: из документа следует, что модель предложат всего с одним двигателем. Ожидается, что новинка доберется до России до конца 2020 года.

Согласно ОТТС, купеобразный кроссовер получит двухлитровую «турбочетверку» TFSI мощностью 249 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, пару которой составит семиступенчатый «робот» S tronic. Привод только полный. Для сравнения, обновленный Audi Q5 также доступен с 249-сильным шестицилиндровым турбодизелем 3.0 в сочетании с восьмидиапазонным автоматом. При этом в Европе такие моторы уже обзавелись электрической надстройкой, а в России нет.

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Audi Q5 Sportback

Обновленный Audi Q5 получил фонари со «световыми подписями»

Топовым по-прежнему остается «заряженный» Audi SQ5, который можно купить с 354-сильным бензиновым агрегатом 3.0 V6 TFSI в сочетании с восьмиступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.

Также в линейку входит Audi SQ5 Sportback, однако в ОТТС он не упоминается, так что, с большой долей вероятности, его в России ждать не стоит. Что же касается обычного Q5 Sportback, то дилеры, скорее всего, начнут принимать заказы до конца 2020 года.

Источник: Росстандарт