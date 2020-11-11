Audi Q5 Sportback доберется до России с одним мотором

Также в линейку входит Audi SQ5 Sportback, однако в ОТТС он не упоминается, так что, с большой долей вероятности, его в России ждать не стоит. Что же касается обычного Q5 Sportback, то дилеры, скорее всего, начнут принимать заказы до конца 2020 года.