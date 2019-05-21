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13:14

Кроссовер Audi Q5 стал подключаемым гибридом

Представлена модификация Q5 55 TFSI e quattro

В линейке Audi Q5 появилась новая, электрифицированная модификация — Q5 55 TFSI e quattro. Подключаемый гибрид может на электротяге проезжать до 40 километров и в среднем расходует 2,1-2,4 литра топлива на 100 километров.
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Силовая установка Audi Q5 55 TFSI e quattro состоит из «турбочетверки» 2.0 TFSI (252 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента) и встроенного в семиступенчатый «робот» S tronic 105-киловаттного электромотора (350 Нм момента). Суммарная отдача — 367 силы и 550 Нм момента, которые доступны с 1250 оборотов в минуту. С места до «сотни» Q5 55 TFSI e quattro разгоняется за 5,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 239 километров в час. На электротяге кроссовер может разгоняться до 135 километров в час.

Audi Q5 55 TFSI e quattro стал первой моделью, в которой полный привод quattro ultra совмещен с электромотором.

Литий-ионная батарея, состоящая из 104 призматических ячеек, установлена в подполье багажника. Её емкость — 14,1 киловатт-часа. Для оптимального температурного контроля контур охлаждения батареи подключен к охладителю климатической установки, а также низкотемпературному контуру электромотора и силовой электроники. Избыточное тепло, выделяемое высоковольтными компонентами, используется для обогрева салона.

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В базе у гибридного Q5 есть светодиодные фары, спортивные сиденья, трехзонный климат-контроль, 18-дюймовые колеса и специфическое для модели оборудование.

Работой силовой установки можно управлять через переключатель режимов движения. В Hybrid mode система настроена на максимальное снижение расхода топлива и при активном ведении по маршруту будет стараться проехать последние километры по городу на электротяге. Кроме того, в этом режиме электромотор отвечает за торможения до -0,1 g и рекуперирует до 80 киловатт-электроэнергии. Также доступны режимы EV, в котором кроссовер движется исключительно на электротяге, и Battery Hold, поддерживающий заряд аккумулятора на текущем уровне.

Покупатели Q5 55 TFSI e quattro смогут зарядить кроссовер от бытовой розетки (шесть часов) или 400-вольтового терминала (2,5 часа). Помимо этого, у них будет доступ к сервису Audi e-tron Charging Service, объединяющему 100 000 станций по всей Европе. Управлять машиной, а также получать информацию о состоянии бортовых систем, можно удаленно, с помощью приложения myAudi

Цена Audi Q5 55 TFSI e quattro в Германии составит 60 450 евро (4,35 миллиона рублей). Продажи начнутся в третьем квартале этого года.

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