Кроссовер Audi Q5 стал подключаемым гибридом

Покупатели Q5 55 TFSI e quattro смогут зарядить кроссовер от бытовой розетки (шесть часов) или 400-вольтового терминала (2,5 часа). Помимо этого, у них будет доступ к сервису Audi e-tron Charging Service, объединяющему 100 000 станций по всей Европе. Управлять машиной, а также получать информацию о состоянии бортовых систем, можно удаленно, с помощью приложения myAudi

Цена Audi Q5 55 TFSI e quattro в Германии составит 60 450 евро (4,35 миллиона рублей). Продажи начнутся в третьем квартале этого года.