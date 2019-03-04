В России появился дизельный Audi Q8

Компания Audi начала продажи дизельной модификации вседорожника Q8 – 45 TDI quattro. Цены на новинку начинаются от 4 990 000 рублей – на 110 тысяч рублей дешевле бензиновой версии. Первые заказчики получат свои машины в мае этого года.