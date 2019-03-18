Названы российские цены на обновленный Nissan Qashqai

В оснащение Nissan Qashqai XE входит круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема с шестью динамиками и Bluetooth, подогрев передних сидений, а также боковые зеркала с электроприводом и обогревом и 16-дюймовые стальные колеса. В комплектации SE обновлённый Nissan Qashqai получил передние и задние парктроники, руль и задний ряд сидений с подогревом (для версий с мотором 2.0).