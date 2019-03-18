Названы российские цены на обновленный Nissan Qashqai

В оснащение Nissan Qashqai XE входит круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема с шестью динамиками и Bluetooth, подогрев передних сидений, а также боковые зеркала с электроприводом и обогревом и 16-дюймовые стальные колеса. В комплектации SE обновлённый Nissan Qashqai получил передние и задние парктроники, руль и задний ряд сидений с подогревом (для версий с мотором 2.0).
Кроссоверы с предустановленной системой Яндекс.Авто будут стоить от 1 621 000 рублей (за комплектацию SE Yandex) до 1 746 000 рублей (за комплектацию QE Yandex). В топовой LE Top с двигателем объемом 2,0 литра (144 силы и 200 Нм момента) и новыми 19-дюймовыми колесными дисками обновленный Qashqai оценен в 1 970 000 рублей.
Кроссоверы предложат с передним или полным приводом, а также механической или бесступенчатой трансмиссией X-tronic CVT с переписанной программой управления. В рамках адаптации другие настройки также получили электроусилитель руля и элементы подвески.