Показан интерьер самого роскошного седана Kia

Компания Kia опубликовала скетч, на котором показан дизайн интерьера самой роскошной модели корейского автопроизводителя – седана K900 следующего поколения. На российском рынке эта модель продается под названием Quoris.

В отделке интерьера Kia K900 следующего поколения будут использоваться натуральные кожа и дерево, а также металлические вставки. На изображении видно, что модель укомплектуют еще и цифровой приборной панелью, механическими часами на центральной консоли и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы.

В Kia отметили, что K900 оснастят умной системой освещения интерьера. Она будет реагировать на движение и подсвечивать ту часть центральной консоли, к которой водитель будет подносить руку. У подсветки салона флагманского седана корейской марки будет 64 варианта оттенков.

Интерьер Kia K900 текущего поколения

Производство Kia K900 будете налажено в Корее. Продажи модели на некоторых рынках начнутся уже во втором квартале текущего года. На каких именно, пока неизвестно.

Ранее корейский автопроизводитель опубликовал изображения, на которых показан дизайн экстерьера K900. Никаких официальных технических подробностей о новинке пока нет. В России Kia Quoris текущего поколения продается в России с моторами 3.3 и 5.0 мощностью 334 и 424 лошадиные силы соответственно. Цены на седан начинаются с 2 819 900 рублей.

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