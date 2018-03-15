Kia K900 следующего поколения получит «умную» систему освещения в салоне

Пульс

Показан интерьер самого роскошного седана Kia

23158e92a2b93f79fecff6576b386a2753dc2e99
15 марта 2018

Компания Kia опубликовала скетч, на котором показан дизайн интерьера самой роскошной модели корейского автопроизводителя – седана K900 следующего поколения. На российском рынке эта модель продается под названием Quoris.

В отделке интерьера Kia K900 следующего поколения будут использоваться натуральные кожа и дерево, а также металлические вставки. На изображении видно, что модель укомплектуют еще и цифровой приборной панелью, механическими часами на центральной консоли и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы.

В Kia отметили, что K900 оснастят умной системой освещения интерьера. Она будет реагировать на движение и подсвечивать ту часть центральной консоли, к которой водитель будет подносить руку. У подсветки салона флагманского седана корейской марки будет 64 варианта оттенков.

Интерьер Kia K900 текущего поколения

Интерьер Kia K900 текущего поколения

Производство Kia K900 будете налажено в Корее. Продажи модели на некоторых рынках начнутся уже во втором квартале текущего года. На каких именно, пока неизвестно.

1/2
2/2

Ранее корейский автопроизводитель опубликовал изображения, на которых показан дизайн экстерьера K900. Никаких официальных технических подробностей о новинке пока нет. В России Kia Quoris текущего поколения продается в России с моторами 3.3 и 5.0 мощностью 334 и 424 лошадиные силы соответственно. Цены на седан начинаются с 2 819 900 рублей.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Дорого-богато

Вспоминаем модели непремиальных брендов, которые конкурировали с Mercedes и BMW

Теги:
KiaQuorisK900
Новости по теме
7 марта 2018
Раскрыта внешность нового Kia Quoris
20 февраля 2018
Kia показала силуэт нового флагманского седана
1 октября 2015
Самый дорогой седан Kia станет полноприводным
27 августа 2014
Kia оставила прежними цены на обновленный флагман
21 ноября 2013
У флагманского седана Kia появился 420-сильный мотор