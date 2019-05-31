Infiniti назвала цены на QX60 с новым двигателем

Комплектация Elite (3 735 000 рублей) включает в себя панорамную крышу, передние сиденья с вентиляцией и задние с подогревом, медиакомплекс с дисплеями для задних пассажиров. Максимальная Hi-tech (3 775 000 рублей) — это расширенный набор электронных помощников: адаптивный круиз контроль, автоматическое управление данным светом, система удержания в полосе и предотвращения столкновений при движении задним ходом.

Кроссовер в версиях Elite и Hi-tech также можно заказать с гибридной установкой на базе 2,5-литрового «атмосферника». Цена в этом случае составит 3 930 000 и 3 975 000 рублей соответственно.