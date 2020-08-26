«Переизданные» Aston Martin сертифицируют для обычных дорог

Изменения затрагивают и внешний декор, который лишают острых граней, и внутренне убранство салона: в мастерской R-Reforged модернизируют руль, устанавливают иммобилайзер и новые приборы, а каркас безопасности обшивают кожей. С машин демонтируют передние противотуманные фары, так как они могут травмировать пешеходов, а также вносят коррективы в двигатель. Как правило, моторы получают новый софт, топливную систему и выпускную магистраль с глушителем и катализатором. Процесс переоборудования полностью обратим, поэтому снятые с машины детали возвращаются владельцу в специальном кейсе.