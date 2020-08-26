«Переизданные» Aston Martin сертифицируют для обычных дорог

Автомобили из «переизданных» серий не имеют допуска на обычные дороги, так как они не соответствуют действующим техническим нормам и законодательству Евросоюза о вредных выбросах. Фирма R-Reforged, давний партнер Aston Martin по запуску лимитированных моделей, готова исправить эту ситуацию и предложить владельца реплик классических спорткаров программу сертификации. По сути, это уже готовый набор компонентов, установка которого в случае с Aston Martin DB4 GT Continuation занимает около десяти недель.
Изменения затрагивают и внешний декор, который лишают острых граней, и внутренне убранство салона: в мастерской R-Reforged модернизируют руль, устанавливают иммобилайзер и новые приборы, а каркас безопасности обшивают кожей. С машин демонтируют передние противотуманные фары, так как они могут травмировать пешеходов, а также вносят коррективы в двигатель. Как правило, моторы получают новый софт, топливную систему и выпускную магистраль с глушителем и катализатором. Процесс переоборудования полностью обратим, поэтому снятые с машины детали возвращаются владельцу в специальном кейсе.
Двухдверка Aston Martin DB4 GT представляет собой современную реплику классического спорткара. Тираж модели — всего 25 экземпляров. Она построена вокруг стальной пространственной рамы и оснащена шестицилиндровым рядным двигателем объемом 4,2 литра и мощностью 350 лошадиных сил. Это одна из версий агрегата, разработанного польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком в 1950-х для гоночного DB2. Немногочисленные улучшения касаются рулевого управления, тормозов и безопасности. В остальном, уверяют создатели, автомобиль ощущается и воспринимается как оригинальный DB4 GT.