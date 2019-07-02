На аукцион выставили один из 500 дорожных Skyline GT-R Nismo R32

«Скайлайн» в 32-кузове стал настоящей легендой автоспорта. На счету этого автомобиля десятки побед в различных гонках — на родине он 29 раз одерживал победу в кольцевых гонках, а в период с 1990 по 1993 год четыре раза подряд становился чемпионом, заодно установив новый рекорд «Северной петли» Нюрбурга для серийных автомобилей. Кроме того, фанаты неоднократно признавали его лучшим гоночным автомобилем Nismo из всех, которые когда-либо выпускала компания. Купе обогнало даже более популярного «младшего брата» GT-R в кузове R34, а также GT-R GT3 и GT-R GT500.