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10:48

На аукцион выставили один из 500 дорожных Skyline GT-R Nismo R32

Стоимость легендарного купе от Nissan почти достигла 1,5 миллиона рублей

На аукцион выставили один из 500 дорожных версий Nissan Skyline GT-R Nismo в кузове R32. Автомобиль 1990 года выпуска является 279-м по счету, а его пробег составляет 2 621 километр. Размер последней ставки на купе — 22 500 долларов (1 422 360 рублей по текущему курсу).
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Как и все остальные купе R32 Nismo, кузов этого экземпляра окрашен в серый цвет Gun Grey, интерьер — классический черный. Под капотом 2,6-литровая рядная твин-турбо «шестерка» RB26DETT с модифицированным впрыском: в отличие от остальных моторов серии RB, RB26DETT оснащен шестью отдельными дроссельными заслонками вместо стандартной одной. Мощность такого двигателя до каких-либо доработок — 280 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Последний день аукциона будет сегодня, 2 июля.

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Спорткупе Nissan Skyline GT-R R32 выпускался с 1989 по 1994 год. Дорожное исполнение автомобиля было выпущено ограниченным тиражом в 500 автомобилей для того, чтобы еще 60 гоночных версий могли участвовать в гонках. До 1991 года все автопроизводители были обязаны выпускать не менее 500 дорожных версий автомобилей, созданных на базе гоночной версии, в рамках требований омологации. При этом серийная версия должна была сохранять некоторые элементы гоночного родственника — например, двери и приборную панель.

«Скайлайн» в 32-кузове стал настоящей легендой автоспорта. На счету этого автомобиля десятки побед в различных гонках — на родине он 29 раз одерживал победу в кольцевых гонках, а в период с 1990 по 1993 год четыре раза подряд становился чемпионом, заодно установив новый рекорд «Северной петли» Нюрбурга для серийных автомобилей. Кроме того, фанаты неоднократно признавали его лучшим гоночным автомобилем Nismo из всех, которые когда-либо выпускала компания. Купе обогнало даже более популярного «младшего брата» GT-R в кузове R34, а также GT-R GT3 и GT-R GT500.

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