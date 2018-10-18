Audi представила R8 V10 plus со спорт-пакетом Competition

Главное отличие новинки от обычного купе R8 — аэродинамический обвес из углепластика. В его состав вошел передний сплиттер, боковые воздухозаборники, канарды, задний диффузор и фиксированное антикрыло. На скорости 150 километров в час эти элементы создают в два раза больше прижимной силы, а на максимальных 315 километрах в час — на 100 килограммов больше, чем у обычного R8.