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10:38

Audi представила R8 V10 plus со спорт-пакетом Competition

Тираж особой серии ограничат 10 экземплярами

Компания Audi представила особую версию купе R8 V10 plus со спорт-пакетом Competition. Модель, тираж которой для рынка США ограничат 10 экземплярами, укомплектовали карбоновым обвесом и другими деталями из каталога Audi Sport. Цена спецверсии R8 составляет 237 350 долларов (15,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Главное отличие новинки от обычного купе R8 — аэродинамический обвес из углепластика. В его состав вошел передний сплиттер, боковые воздухозаборники, канарды, задний диффузор и фиксированное антикрыло. На скорости 150 километров в час эти элементы создают в два раза больше прижимной силы, а на максимальных 315 километрах в час — на 100 килограммов больше, чем у обычного R8.

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В целях снижения массы на спорткаре установлены титановые крепления карбон-керамических тормозных колодок (минус один килограмм) и облегченные колесные диски, которые в сумме на 12 килограммов легче обычных. Дополнительно Audi R8 V10 plus Competition оснащается гоночными сиденьями, рулевым управлением с переменным передаточным отношением, регулируемой подвеской, карбоновыми подрулевыми лепестками. В отделке интерьера используется кожа и алькантара.

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Информации о силовой установке и динамических характеристиках производитель не приводит. Вероятно, Competition-версия оснащена 5,2-литровым «атмосферником» V10, выдающим 610 сил и 560 Нм момента. Обычный «Эр-восьмой» с таким мотором, совмещенным с семиступенчатым «роботом» S tronic, разгоняется до «сотни» за 3,2 секунды. Его максимальная скорость составляет 330 километров в час.

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