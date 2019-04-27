Смотрим гонки: все самые важные трансляции 27-28 апреля

• Во-первых, «Формула-1» — в эти выходные состоится Гран-При Азербайджана. Основной канал «Матч!» будет транслировать соревнования в записи, глубокой ночью. Следить за квалификацией и гонкой можно и в прямом эфире — но лишь на канале «Матч! Арена», который входит в платные пакеты у ряда операторов телевидения. Квалификация начинается в субботу в 12:55 по московскому времени, сама гонка — в 14:50. Увы, но доступа к онлайн-телевидению F1 TV Pro у нас в России нет, а жаль: примерно за тысячу рублей в месяц подписчики в США, Голландии или Швеции получают доступ к прямым трансляциям всех сессий, бортовым камерам со всех двадцати машин и радиопереговорам всех команд, дополнительные ракурсы, а также трансляции гонок поддержки — Формула-2, GP3 и Суперкубок Porsche. Нам доступен лишь базовый сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц. Правда, и он может быть полезен при просмотре телетрансляции: там в прямом эфире можно следить за телеметрией.