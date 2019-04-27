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11:17

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 27-28 апреля

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по телевизору и интернету

Редация «Мотора» решила собрать для вас в одном месте информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 27-28 апреля. А их будет немало!

• Во-первых, «Формула-1» — в эти выходные состоится Гран-При Азербайджана. Основной канал «Матч!» будет транслировать соревнования в записи, глубокой ночью. Следить за квалификацией и гонкой можно и в прямом эфире — но лишь на канале «Матч! Арена», который входит в платные пакеты у ряда операторов телевидения. Квалификация начинается в субботу в 12:55 по московскому времени, сама гонка — в 14:50. Увы, но доступа к онлайн-телевидению F1 TV Pro у нас в России нет, а жаль: примерно за тысячу рублей в месяц подписчики в США, Голландии или Швеции получают доступ к прямым трансляциям всех сессий, бортовым камерам со всех двадцати машин и радиопереговорам всех команд, дополнительные ракурсы, а также трансляции гонок поддержки — Формула-2, GP3 и Суперкубок Porsche. Нам доступен лишь базовый сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц. Правда, и он может быть полезен при просмотре телетрансляции: там в прямом эфире можно следить за телеметрией.

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• WRC, Ралли Аргентины. Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). В субботу трансляция со спецучастков стартует в 13:47 по Москве, в воскресенье — в 15:00.

• «Формула-Е» в Париже. Говорят, что за гонками на электромобилях будущее. Пока им не хватает не только звука, но и скорости. Но за рулём-то сидят пилоты мирового уровня — что делает эти соревнования крайне занятным зрелищем! Показывать электрогонки будет канал Eurosport 1. Трансляция квалификации начнётся в субботу, в 14:00 по Москве, гонки — в воскресенье, в 18:00. Следить за тренировками и гонками поддержки на электро-кроссоверах Jaguar I-Pace можно в прямом эфире на канале «Формулы-Е» на сервисе Twitch.

• Мировой ралли-кросс в Каталунии. За этой потрясающе динамичной дисциплиной можно следить онлайн: организаторы ведут бесплатные трансляции на своём канале в Youtube. Квалификационные заезды среди 600-сильных полноприводных болидов начнутся в субботу в 13:00, и продолжатся в 15:55. Утром воскресенья они продолжатся (ориентировочно в полдень, точное время будет понятно ближе к трансляции). Основные заезды — полуфиналы и финалы — по расписанию назначены на 16:00 в воскресенье.

• Кубок мира по кузовным гонкам (WTCR) на Хунгароринге. Почти тридцать лучших пилотов со всей Европы, практически равные кузовные машины с 350-сильными турбомоторами и техничная трасса — рецепт захватывающих гонок! Гонки Кубка мира традиционно транслируют каналы сети Eurosport. Первую, субботнюю гонку уик-энда в прямом эфире в 16:00 покажет канал Eurosport 1, а второй и третий заезд, которые пройдут в воскресенье, будет показывать канал Eurosport 2 (трансляция начнется в 11:00).

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