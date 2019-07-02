В Москве хотят построить трассу через радиоактивную свалку

Корреспондент «МБХ Медиа» Мария Погребняк опубликовала репортаж из парка, где она вместе с депутатом района Лефортово и экспертом по радиоактивным отходам замеряют уровень радиации на территории рядом с Московским заводом полиметаллов. На месте свалки уровень радиации достигает 6 000 микрорентген в час — для сравнения, уровень излучения в Чернобыле составляет 400 микрорентген в час. Безопасный уровень радиации при этом составляет 20-40 микрорентген в час.
По словам эксперта программы «Безопасность радиоактивных отходов», в радиоактивном могильнике около Московского завода полиметаллов могут храниться тысячи, если не десятки тысяч тонн отходов. Раньше территория была огорожена забором, но сейчас ничто не препятствует доступу обычных граждан на радиоактивную территорию.
Именно через этот участок столичные власти собираются проложить Юго-Восточную хорду. По словам эксперта, склон, через который хотят построить трассу, довольно высокий, и любые работы разрушат могильник, склон «поедет» и, как следствие, начнут обнажаться старые радиоактивные отходы. Проезжающие по трассе автомобили будут разносить радиацию на колесах по всему городу, кроме того, с пылью она будет попадать в легкие водителям и также распространяться по столице.
При этом в компании «Радон», которая является частью Росатома и занимается уборкой радиоактивных отходов, корреспонденту «МБХ Медиа» заявили, что уровень радиации не превышает норму, а сама компания регулярно выполняет работы по очистке территории. По словам эксперта, работы действительно ведутся, но лишь на маленьком участке 500-метровой зоны поражения.