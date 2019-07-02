В Москве хотят построить трассу через радиоактивную свалку

Корреспондент «МБХ Медиа» Мария Погребняк опубликовала репортаж из парка, где она вместе с депутатом района Лефортово и экспертом по радиоактивным отходам замеряют уровень радиации на территории рядом с Московским заводом полиметаллов. На месте свалки уровень радиации достигает 6 000 микрорентген в час — для сравнения, уровень излучения в Чернобыле составляет 400 микрорентген в час. Безопасный уровень радиации при этом составляет 20-40 микрорентген в час.

По словам эксперта программы «Безопасность радиоактивных отходов», в радиоактивном могильнике около Московского завода полиметаллов могут храниться тысячи, если не десятки тысяч тонн отходов. Раньше территория была огорожена забором, но сейчас ничто не препятствует доступу обычных граждан на радиоактивную территорию.