Toyota остановила производство из-за ливней

Штат завода в Мияте насчитывает девять тысяч человек, а в Канде работают в два раза меньше сотрудников. Оба предприятия Toyota закрылись в среду, 28 августа, в 16-00 по местному времени (10-00 по Москве).

В городах, расположенных в префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока, нарушено транспортное сообщение из-за масштабных подтоплений. В частности, в городе Сага в реку смыло автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Спасти его не удалось. Почти миллиону жителей юго-западных территорий страны рекомендовали переместиться в эвакуационные центры.