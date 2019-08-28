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10:31

Toyota остановила производство из-за ливней

Временно прекращена сборка на двух заводах бренда в Японии

Выпуск автомобилей Toyota и Lexus на предприятиях в городах Канда и Мията остановлен из-за мощнейших дождей, обрушившихся на префектуру Фукуока. В некоторых районах выпало более 100 миллиметров осадков в час, что привело к оползням и наводнениям. Жертвами стихии уже стали по меньшей мере три человека.

Штат завода в Мияте насчитывает девять тысяч человек, а в Канде работают в два раза меньше сотрудников. Оба предприятия Toyota закрылись в среду, 28 августа, в 16-00 по местному времени (10-00 по Москве).

В городах, расположенных в префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока, нарушено транспортное сообщение из-за масштабных подтоплений. В частности, в городе Сага в реку смыло автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Спасти его не удалось. Почти миллиону жителей юго-западных территорий страны рекомендовали переместиться в эвакуационные центры.

Годом ранее из-за наводнения в центральных и западных районах Японии приостанавливали сбою работу предприятия Mazda и Mitsubishi. Сотрудники заводов просто не могли попасть на работу по затопленным улицам.