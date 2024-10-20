Stellantis готов собирать бестселлер RAM за пределами США

Stellantis готов собирать бестселлер RAM за пределами СШАПеренос производственных мощностей обострит отношения с рабочими
Автопроизводитель заявил, что сборка RAM в Детройте продолжится, но отказался комментировать планы по переносу части производственных мощностей в Мексику. Договоренность с профсоюзом рабочих UAW подразумевала, что пока американская площадка не будет работать с максимальной нагрузкой, переносить сборочные линии не будут.
Соглашение между Stellantis и UAW было заключено в прошлом году: тогда автогигант обязался повысить зарплату и инвестировать в производство в США миллиарды долларов. Однако производство в Мексике может быть выгоднее, поэтому недалеко от существующего завода строят новые площади. В настоящий момент 27% всех новых автомобилей Stellantis, проданных в США, собраны в Мексике.
Завод в Мексике уже собирает RAM 2500, 3500, 4500 и 5500 Heavy Duty, но бестселлер марки — 1500 — остаётся с американской пропиской. Очевидно, что с точки зрения логистики все пикапы разумно собирать на одной площадке, так что соглашение с UAW может быть нарушено. Вдобавок, боссы Stellantis недовольны качеством пикапов американской сборки.