Stellantis готов собирать бестселлер RAM за пределами США

Соглашение между Stellantis и UAW было заключено в прошлом году: тогда автогигант обязался повысить зарплату и инвестировать в производство в США миллиарды долларов. Однако производство в Мексике может быть выгоднее, поэтому недалеко от существующего завода строят новые площади. В настоящий момент 27% всех новых автомобилей Stellantis, проданных в США, собраны в Мексике.