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Опубликовано 20 октября 2024, 23:59
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Stellantis готов собирать бестселлер RAM за пределами США

Перенос производственных мощностей обострит отношения с рабочими
Stellantis готов собирать бестселлер RAM за пределами США. Журналисты выяснили: американская марка предпринимает шаги по организации производства семейства 1500 на заводе в Мексике. По данным инсайдеров, кластер за пределами США планируют расширить за счёт конвейера пикапов RAM. В настоящий момент все грузовички выпускают под Детройтом, а вопрос загрузки мексиканского завода остро воспринимается профсоюзом UAW (United Auto Workers).
Stellantis готов собирать бестселлер RAM за пределами США
© RAM
Сергей Ильин

Автопроизводитель заявил, что сборка RAM в Детройте продолжится, но отказался комментировать планы по переносу части производственных мощностей в Мексику. Договоренность с профсоюзом рабочих UAW подразумевала, что пока американская площадка не будет работать с максимальной нагрузкой, переносить сборочные линии не будут.

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Соглашение между Stellantis и UAW было заключено в прошлом году: тогда автогигант обязался повысить зарплату и инвестировать в производство в США миллиарды долларов. Однако производство в Мексике может быть выгоднее, поэтому недалеко от существующего завода строят новые площади. В настоящий момент 27% всех новых автомобилей Stellantis, проданных в США, собраны в Мексике.

Завод в Мексике уже собирает RAM 2500, 3500, 4500 и 5500 Heavy Duty, но бестселлер марки — 1500 — остаётся с американской пропиской. Очевидно, что с точки зрения логистики все пикапы разумно собирать на одной площадке, так что соглашение с UAW может быть нарушено. Вдобавок, боссы Stellantis недовольны качеством пикапов американской сборки.