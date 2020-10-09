Новый Fiat Strada превратили в Ram 700

Новый Ram 700 — яркий пример бейдж-инжинринга. От грузовичка Fiat Strada он, в общем-то, ничем не отличается. Все изменения свелись к замене решетки радиатора и эмблем. Как и «Страду», Ram 700 предложат в версиях с одинарной либо двойной кабиной. При этом у «американца» будет три комплектации: начальная SLT, средняя Big Horn и топовая Laramie.