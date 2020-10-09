Новый Fiat Strada превратили в Ram 700

Новый Ram 700 — яркий пример бейдж-инжинринга. От грузовичка Fiat Strada он, в общем-то, ничем не отличается. Все изменения свелись к замене решетки радиатора и эмблем. Как и «Страду», Ram 700 предложат в версиях с одинарной либо двойной кабиной. При этом у «американца» будет три комплектации: начальная SLT, средняя Big Horn и топовая Laramie.
В гамму двигателей Ram 700 вошли два бензиновых агрегата: турбомотор 1.3 Firefly и «атмосферник» 1.4 Fire Evo. Первый выдает 99 лошадиных сил и 128 Нм крутящего момента, второй — 85 сил и 118 Нм момента. Коробка — безальтернативная пятиступенчатая «механика». Привод передний, но с опциональной электронной блокировкой дифференциала.
В списке оснащения пикапа присутствует светодиодная передняя оптика, мультимедиа с семидюймовым дисплеем, поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и система контроля давления в шинах.
Продажи Ram 700 начнутся в ноябре. Но первые поставки запланированы начало следующего года. Модель будет представлена в 14 странах Латинской Америки, а собирать её будут вместе со «Страдой» на заводе в бразильском Бетине.